Exposition de la peintre Hoai Huong à Hô Chi Minh-Ville

L'exposition "Coi an thuong" (royaume paisible) de la peintre Hoai Huong a été inaugurée le 17 novembre au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. L'artiste organisera également un talk-show "Coi an thuong", le 1 er décembre au Nguyen's Art Garden (37 rue 103-TML, quartier Thanh My Loi, 2 e arrondissement, Hô Chi Minh).

Bien qu'elle soit diplômée du Département de peinture à l'huile de l'Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville en 1986, le destin a conduit Nguyên Hoai Huong à tomber amoureuse de la laque traditionnelle. Un matériau nécessitant patience et créativité. Heureusement, Nguyên Hoai Huong possède ces deux vertus.

Sa créativité inhérente et sa forte force intérieure lui permettent non seulement de se concentrer sur les traces du passé, mais également de créer sa propre marque distinctive sur la base traditionnelle de la laque.

En plus d'être peintre, Hoai Huong est également architecte d'intérieur, c'est pourquoi ses peintures sur laque créent toujours un espace irréaliste aux touches de couleur librement éclaboussées.

Utiliser des moyens traditionnels, ne pas se reposer sur la pratique artistique et se tenir à l'écart des louanges et des critiques est la façon dont Hoai Huong approfondit la recherche de son propre style. Toujours avec des formes classiques, sous sa plume, l'image du Vietnam apparaît aimante, douce mais innovante. L’abstraction de son œuvre est riche en expression. Le talent de Hoai Huong réside dans le fait que ses peintures abstraites nourrissent toujours un flux constant d'émotions, même lorsqu'elles sont confrontées à des étapes de peinture lentes et souvent interrompues.

Hoai Huong est une artiste assidue qui cherche sans relâche la forme à combiner patrimoine culturel et esprit contemporain, afin de rehausser l'éclat et la splendeur de la laque pour le plus grand plaisir du public vietnamien.

Texte et photos: Minh Thu/CVN