Mise en examen de Lê Trung Khoa dans une affaire de propagande contre l’État

Le 17 novembre, le ministère de la Police poursuites contre Lê Trung Khoa dans l’affaire "Production, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam".

>> Dà Nang : cinq ans et six mois de prison pour propagande contre l’État

>> Hanoï : un homme condamné à six ans de prison pour propagande contre l’État

>> Un homme poursuivi à Lâm Dông pour propagande contre l’État

>> Un homme arrêté à Hung Yên pour propagande contre l’État

Photo : VNA/CVN

Le 8 novembre 2025, l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Police avait engagé des poursuites dans l’affaire "Production, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam". Les résultats de l’enquête ont établi qu’il existe suffisamment d’éléments pour identifier que Lê Trung Khoa (né le 23 septembre 1971 à Thanh Hoa ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile permanent : n°01, allée 81, rue Lang, quartier de Dông Da, Hanoï) et Dô Van Ngà (né le 15 août 1977 à Gia Lai ; nationalité : vietnamienne ; ethnie : Kinh ; domicile permanent : commune de Tuy Phuoc Dông, province de Gia Lai) ont commis des actes de production, stockage, diffusion et propagande d’informations, documents et objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam.

Le 17 novembre 2025, l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision de mise en examen et a émis des mandats d’arrêt pour placement en détention provisoire à l’encontre de Lê Trung Khoa et Dô Van Ngà pour "Production, stockage, diffusion ou propagande d’informations, documents ou objets visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", conformément à l’article 117 du Code pénal. Le Parquet populaire suprême a approuvé la décision de mise en examen et les mandat de détention provisoire concernant les deux personnes précitées.

Actuellement, l’Agence de sécurité d’enquête du ministère de la Police poursuit, en coordination avec le Parquet populaire suprême, l’enquête afin de clarifier l’affaire et les actes délictueux des mis en cause pour les traiter conformément à la loi.

VNA/CVN