XIVe Congrès du PCV

Le travail politique et idéologique au cœur de la nouvelle ère

Dans le cadre du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses a présenté le 21 janvier une intervention sur le travail politique et idéologique dans la nouvelle ère.

L’intervention intitulée « Le travail politique et idéologique dans la nouvelle ère », a été présentée par Lai Xuan Mon, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et vice-chef permanent de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses.

L’intervention réaffirme que le travail politique et idéologique constitue une composante particulièrement importante de l’ensemble des activités du Parti. Ce travail a obtenu des réalisations majeures, contribuant à instaurer l’unité et le consensus au sein du système politique et de la société, et à valoriser la force de la grande union nationale.

Dans le contexte où le pays entre dans une nouvelle ère de développement accéléré, la mondialisation ainsi que l’essor rapide des technologies numériques et des réseaux sociaux rendent la lutte politique et idéologique plus complexe et plus intense.

Dans cette situation, le travail politique et idéologique doit « aller de l’avant pour ouvrir la voie, orienter et jouer un rôle moteur », afin de créer la plus haute détermination politique et la plus grande unité de pensée pour atteindre les objectifs stratégiques.

Parallèlement, ce travail doit contribuer de manière directe et importante à l’édification et à la rectification du Parti pour édifier un Parti intègre et solide, en renforçant sa capacité de leadership, d’exercice du pouvoir et sa force de lutte.

En conclusion, Lai Xuan Mon a proposé au Comité central du Parti du 14e mandat d’adopter un Règlement sur le travail politique et idéologique dans la nouvelle phase.

