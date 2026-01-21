XIVe Congrès du Parti

Renforcer la direction politique du Parti et le caractère populaire de l’Assemblée nationale

Le matin du 21 janvier, le XIV e Congrès national du Parti s’est poursuivi par une séance de discussion en séance plénière consacrée aux documents du Congrès.

>> XIVᵉ Congrès du Parti : consolider les forces internes et renforcer la position du Vietnam

>> XIVe Congrès du Parti : valoriser le rôle de la diaspora vietnamienne dans le développement national

>> Le XIVe Congrès du PCV vu par la presse japonaise : les objectifs de croissance au 1er plan

Au nom de l’organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh, membre du Comité central du Parti, membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et vice-présidente de l’Assemblée nationale, a présenté une intervention intitulée « Renforcer la direction politique du Parti et le caractère populaire dans les activités de l’Assemblée nationale afin de répondre aux exigences de l’amélioration des institutions de développement du pays dans la nouvelle ère ».

Photo : VNA/CVN

Elle a affirmé que, ces dernières années, les efforts de réforme de la structure organisationnelle et des activités de l’Assemblée nationale avaient constamment contribué à renforcer la direction politique du Parti et à approfondir le caractère populaire, selon le principe « le peuple sait, le peuple débat, le peuple agit, le peuple contrôle, le peuple supervise et le peuple bénéficie ».

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que, mettant en œuvre les orientations du Parti et les directives du secrétaire général To Lam sur le renouvellement de la pensée législative, l’Assemblée nationale de la 15e législature s’était pleinement mobilisée pour institutionnaliser les orientations et décisions stratégiques et novatrices du Parti, lever les goulets d’étranglement et les obstacles, et achever un volume inédit de travaux constitutionnels et législatifs.

Dans le processus législatif, l’Assemblée nationale accorde une importance particulière à la consultation de la population et à l’écoute de la critique sociale, a-t-elle souligné.

Les exigences de la nouvelle ère ont placé la mission de « perfectionner de manière globale et cohérente les institutions pour un développement rapide et durable du pays » au rang de priorité numéro un, constituant également la « percée des percées », a-t-elle déclaré.

Dans ce contexte, a souligné la vice-présidente de l’Assemblée nationale, le renforcement de la direction politique du Parti et du caractère populaire est à la fois un principe politique intrinsèque, une exigence objective de la réalité et une condition préalable à l’exercice effectif des fonctions fondamentales de l’Assemblée nationale.

"Dans le contexte de l’édification d’un État de droit socialiste, la direction politique du Parti et le caractère populaire forment une unité dialectique. La direction politique du Parti garantit la juste orientation politique, tandis que le caractère populaire constitue la mesure vivante de la direction politique du Parti dans la pratique", a affirmé Nguyen Thi Thanh.

VNA/CVN