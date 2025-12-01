Saluer le rôle pionnier de la Maison d'édition Politique nationale - Vérité sur le front idéologique

À Hanoï, le 1 er décembre 2025, la Maison d'édition Politique nationale - Vérité a célébré le 80 e anniversaire de sa fondation (5 décembre 1945 - 2025) et s'est vu décerner à cette occasion l'Ordre du Travail de première classe. Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie et y a prononcé une intervention d'orientation.

Photo : VNA/CVN

Depuis huit décennies, la Maison d'édition Politique nationale - Vérité affirme son rôle d'organe d'édition théorique et politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam et accomplit avec excellence les missions qui lui sont confiées.

Dans son message de félicitations, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que la Maison d'édition a toujours assumé avec exemplarité sa mission d'éditeur théorique et politique du Parti et de l'État. De nombreuses publications, alliant profondeur théorique et forte valeur pratique, ont contribué à renforcer la capacité de direction du Parti, à consolider un système politique transparent et solide, ainsi qu'à promouvoir l'image d’un Vietnam pacifique, innovant, intégré et en plein développement.

Le secrétaire général a salué ces réalisations comme le fruit d'un sens aigu des responsabilités, de la loyauté envers la Patrie, le Parti et le peuple, ainsi que de la perpétuation d'une tradition précieuse. Entrant dans une nouvelle phase de développement, la Maison d'édition est appelée à engager une réforme résolue de son modèle de gestion et de ses méthodes d'édition, à s'adapter aux exigences du marché, à accélérer l'application des technologies et la transformation numérique afin de diversifier les formes de publication, diffuser plus largement les ouvrages politiques et théoriques et ainsi élever le niveau de conscience et nourrir l'idéal révolutionnaire au sein du Parti et du peuple.

Évoquant les traditions de l'institution, le professeur associé et docteur Vu Trong Lâm, directeur et rédacteur en chef de la Maison d'édition Politique nationale - Vérité, a rappelé qu'elle fait partie intégrante de l'histoire idéologique du Parti et de la nation, contribuant à forger la base idéologique, les valeurs spirituelles et la confiance du peuple dans la voie choisie par le Parti, l'Oncle Hô et la nation.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué le rôle pionnier de la Maison d'édition sur le front idéologique et théorique. Elle a su orienter l'opinion publique, défendre le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh, tout en contrant les tentatives de distorsion visant à nier le rôle dirigeant du Parti.

Il a appelé la Maison d'édition à poursuivre une innovation profonde dans la rédaction, l'édition et la diffusion, afin de produire des ouvrages scientifiques, modernes, accessibles et proches du public. La recherche doit s'ancrer dans la réalité du terrain et contribuer directement au développement de la pensée théorique du Parti.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a demandé d'accélérer la transformation numérique, de numériser et moderniser l'édition, d'appliquer l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, de développer des systèmes de publication multimédias et des bibliothèques numériques, afin de rendre les ouvrages politiques accessibles sur divers supports numériques.

Enfin, il a exprimé sa conviction que les cadres et travailleurs de la Maison d'édition continueraient de promouvoir leur tradition d'unité, d'innovation et de créativité, et d'accomplir avec excellence toutes les missions qui leur sont confiées.

Au nom du Parti et de l'État, il a remis l'Ordre du Travail de première classe à Maison d'édition Politique nationale - Vérité.

VNA/CVN