XIVe Congrès du PCV

La grande union nationale, moteur de la nouvelle ère

Le Parti et l’État ont poursuivi, lors du dernier mandat, l’adoption et la mise en œuvre cohérentes de lignes directrices et de politiques majeures, créant une base solide pour valoriser la force de la grande union nationale.

La grande union nationale a contribué à élargir le consensus social, à renforcer la confiance du peuple envers le Parti et l’État, et à diffuser largement l’esprit de solidarité, d’entraide et de mobilisation de la force globale de la population au service du développement national.

C’est ce qu’a précisé Mme Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire permanente du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations de masse du ressort central, dans son intervention présentée lors d’un débat sur les projets de Documents du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tenu ce mercredi matin 21 janvier à Hanoï.

Dans son intervention intitulée « Promouvoir la force de la grande union nationale - fondement et moteur essentiel pour réaliser avec succès les objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère », Mme Ha Thi Nga, aussi vice-président et secrétaire général du Comité central du FPV a souligné que, dans le contexte où le Vietnam entrait dans une nouvelle ère, la mobilisation de la grande union nationale revêtait une portée stratégique. « Elle constitue un levier déterminant pour surmonter les défis, saisir les opportunités et assurer un développement durable ».

Pour renforcer cette dynamique, le Front de la Patrie du Vietnam propose au Parti et à l’État d’opérer des avancées globales dans l’organisation et la mise en œuvre, afin de transformer l’esprit de solidarité en actions concrètes et efficaces. Il s’agit également de renforcer les mécanismes de démocratie et de transparence, de garantir une participation réelle du peuple à la consultation, au contrôle et à la critique sociale, et d’exiger des autorités à tous les niveaux une responsabilité claire ainsi que des réponses précises aux recommandations des citoyens. À ces conditions, la grande union nationale deviendra un puissant catalyseur du développement et un rempart face aux mutations mondiales.

Le Front et ses organisations membres sont appelés à poursuivre une réforme profonde et globale de leurs contenus, méthodes et mécanismes d’action, à élargir la diplomatie populaire ; de promouvoir la démocratie et les droits de maîtrise du peuple ; de renforcer le dialogue direct avec les citoyens et d’accélérer l’application des technologies et de la transformation numérique.

Le Front de la Patrie du Vietnam doit ainsi devenir un véritable trait d’union entre le Parti, l’État et le peuple, un espace de rassemblement et de mobilisation des forces des travailleurs, paysans, jeunes, femmes, intellectuels, croyants, minorités ethniques et Vietnamiens de l’étranger, afin de mettre en commun efforts et intelligence au service du développement du pays.

