Le ministre russe des Affaires étrangères réaffirme la solidité des liens russo-vietnamiens

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné le leadership global et constant du Parti communiste du Vietnam (PCV), notamment en matière de protection des intérêts du peuple, lors d'une conférence de presse organisée le 20 janvier à Moscou pour dresser le bilan des activités diplomatiques russes de l'année 2025.

Répondant à une question d’un correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au sujet du XIVᵉ Congrès national du PCV, le chef de la diplomatie russe a affirmé que le PCV constitue la force qui détermine de manière décisive toutes les orientations de développement du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il s'est dit convaincu que les résolutions issues du XIVᵉ Congrès national contribueront à l'élaboration de plans d'action futurs visant à consolider le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Selon Sergueï Lavrov, depuis la victoire du Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance et la liberté nationales, la Russie a toujours apporté son soutien au peuple vietnamien frère dans son œuvre de construction nationale, de développement socio-économique, d’élargissement et de consolidation des relations extérieures, tout en cultivant leur amitié traditionnelle.

Il a noté que les deux pays ont établi et maintenu des liens étroits à tous les niveaux, y compris entre leurs plus hauts dirigeants et chefs de gouvernement. Parallèlement, la Russie soutient pleinement la coopération entre le PCV et le parti au pouvoir Russie unie, en plein essor.

VNA/CVN