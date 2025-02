Le travail d'inspection doit souligner franchement les limites et les lacunes

Le membre du Politburo, Premier ministre Pham Minh Chinh, a présidé le 23 février une conférence annonçant la décision du Politburo et du Secrétariat d'inspecter en 2025 les Bureaux permanents des Comités du Parti de Hô Chi Minh-Ville, et des provinces Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Photo : VNA/CVN

En conséquence, l'inspection se concentre sur l'examen de la mise en œuvre de la Résolution N°18 datée du 25 octobre 2017 du Parti, qui vise à rationaliser le système politique pour une plus grande efficacité et efficience, ainsi que de la Conclusion N°121 du Comité central du Parti, datée du 24 janvier 2025 sur le résumé de la mise en œuvre de la Résolution 18, liée à la création et au fonctionnement de nouvelles organisations du Parti.

En outre, l’inspection porte sur la mise en œuvre de la Directive N°35 du Bureau politique du 14 juin 2024 sur les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que sur la Conclusion N°118 du 18 janvier 2025, qui ajuste et complète certains contenus de la Directive 35.

La délégation d’inspection examinera également la compréhension et la mise en œuvre approfondies de la Résolution N°57 du Bureau politique du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, et évaluera la mise en œuvre de la Conclusion N°123 du 24 janvier 2025 du Comité central du Parti sur les ajustements du plan de développement socio-économique 2025, qui vise un objectif de croissance de 8% ou plus.

Le chef de la délégation d'inspection, Pham Minh Chinh, a déclaré que les questions qui doivent être inspectées par le Bureau politique et le Secrétariat cette fois-ci sont toutes extrêmement importantes, étant donné que Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu jouent toutes un rôle crucial en tant que moteurs clés de la croissance de tout le pays.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que l'inspection et la supervision font partie des méthodes de direction du Parti, Pham Minh Chinh a demandé aux membres de la délégation d'inspection de maintenir l'esprit d'autodiscipline, d'autocritique et de critique, ainsi que la démocratie et le strict respect des principes du Parti, de la Constitution et de la loi.

Il a souligné la nécessité d'assumer pleinement leurs responsabilités avec sérieux, de refléter avec précision l'essence des problèmes et de veiller à ce que le processus d'inspection soit mené rapidement, efficacement et avec une haute qualité.

L'inspection doit mettre en évidence les réalisations, tirer des leçons et souligner franchement les limites et les lacunes. Elle doit également proposer des solutions aux problèmes constatés, créant ainsi une dynamique et une force motrice pour améliorer davantage la mise en œuvre des contenus inspectés.

