Terres rares : le Vietnam accélère l’élaboration d’une stratégie nationale d’envergure

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 17 janvier à Hanoï, une réunion du Comité permanent du gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers majeurs, dont l’élaboration de la Stratégie nationale sur les terres rares et les mécanismes de levée des difficultés rencontrées par les projets BT transitoires.

>> Les terres rares ne sont pas rares, il suffit de savoir les extraire, selon une scientifique

>> Terres rares et crypto-monnaie parmi les produits technologiques stratégiques

>> Les jeunes intellectuels dans la course pour une exploitation durable et la préservation des terres rares

Photo : VNA/CVN

Intervenant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les terres rares constituent une ressource stratégique d’une importance particulière pour de nombreuses industries de haute technologie, la transition énergétique et le développement durable. L’élaboration d’une Stratégie nationale relative aux terres rares doit être abordée de manière globale et à long terme, en lien étroit avec le renforcement de la gestion étatique et le développement d’une industrie nationale des terres rares, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique et au renforcement de la compétitivité de l’économie.

Le Premier ministre a demandé que la stratégie définisse clairement les missions et solutions prioritaires, à commencer par l’élaboration et le perfectionnement du cadre institutionnel, des mécanismes et des politiques dans le domaine des terres rares, de manière cohérente, transparente et faisable, conforme aux pratiques internationales et aux réalités du Vietnam. Une attention particulière doit être accordée au développement du traitement en profondeur, afin de former progressivement une chaîne de valeur complète, de limiter l’exportation de matières premières brutes et d’accroître la valeur ajoutée ainsi que l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement au perfectionnement du cadre institutionnel, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser et d’utiliser efficacement les ressources destinées au développement de l’industrie des terres rares, notamment les ressources de l’État, les partenariats public-privé ainsi que les capitaux des investisseurs nationaux et étrangers. Les investissements doivent être réalisés de manière ciblée et prioritaire, en adéquation avec les plans et stratégies de développement socio-économique et industriel du pays.

Le Premier ministre a également souligné l’importance de la construction et du développement des infrastructures au service de l’exploration, de l’exploitation, du traitement et de l’utilisation des terres rares, tout en promouvant le transfert, l’acquisition et la maîtrise de technologies avancées et adaptées aux conditions du Vietnam. Il s’agit ainsi de renforcer progressivement les capacités nationales de recherche et de production, de réduire la dépendance extérieure et de s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Photo : VNA/CVN

En outre, la Stratégie nationale relative aux terres rares doit accorder une attention particulière à la promotion des partenariats public-privé, au renforcement des liens entre l’État, les entreprises, les établissements de recherche et de formation, ainsi qu’à l’application accrue des sciences et technologies, de la transformation numérique et de la gouvernance intelligente dans la gestion, la supervision et l’exploitation du secteur, afin d’assurer une utilisation efficace et durable des ressources, tout en protégeant l’environnement.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de coordonner étroitement avec les ministères, secteurs et organismes concernés pour intégrer pleinement les avis exprimés lors de la réunion, et de finaliser rapidement les projets, rapports et dossiers afin de les soumettre aux autorités compétentes pour examen et décision conformément aux réglementations en vigueur.

Lors de la réunion, le Comité permanent du gouvernement a également examiné les mécanismes visant à lever les difficultés et les blocages rencontrés par les projets BT transitoires. Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances, en coordination avec les organismes concernés, d’intégrer les avis recueillis, de finaliser et de soumettre à la promulgation une résolution du gouvernement selon une procédure simplifiée, afin de résoudre rapidement les problèmes persistants et de contribuer à l’accélération du décaissement des investissements et au développement des infrastructures.

Photo : Quang Châu/CVN

Le Premier ministre a souligné que le traitement des projets BT doit impérativement respecter les dispositions légales, les compétences établies et garantir un équilibre des intérêts ainsi qu’un partage approprié des risques entre l’État, les entreprises et la population. Sur cette base, les projets ayant déjà fait l’objet de conclusions d’inspection doivent être traités strictement conformément à ces conclusions et aux réglementations en vigueur.

S’agissant des projets n’ayant pas encore fait l’objet de conclusions d’inspection, le Premier ministre a confié aux Comités populaires provinciaux la responsabilité de procéder de manière proactive aux inspections et au traitement relevant de leur compétence, dans l’esprit "les collectivités locales décident, mettent en œuvre et assument la responsabilité". Les ministères et secteurs centraux sont chargés de mettre en œuvre les tâches relevant de leurs attributions ; en cas de dépassement de compétence, ils doivent en rendre compte au Gouvernement et au Premier ministre pour examen et décision.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l’élaboration de la Stratégie nationale relative aux terres rares et la levée des obstacles rencontrés par les projets BT constituent des missions importantes, revêtant une portée stratégique à long terme pour le développement socio-économique du pays.

Il a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à continuer de faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, de proactivité et de coordination étroite, afin de mettre en œuvre de manière synchronisée et efficace les missions assignées, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement du Vietnam dans la nouvelle phase.

VNA/CVN