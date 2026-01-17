Surmonter les "vents contraires", poser les bases et s'élancer vers une nouvelle ère

Malgré un contexte difficile, les efforts conjoints du Parti, des institutions, de la population et des entreprises ont permis une amélioration continue de la situation socio‑économique, avec des progrès sensibles mois après mois, année après année.

>> Développement urbain et rural à la hauteur des exigences de la nouvelle ère

>> L’économie privée accompagne le pays dans une nouvelle ère

>> Une nouvelle ère s’annonce avec l’essor de l’économie numérique vietnamienne

Malgré un contexte extrêmement difficile, grâce aux efforts conjugués de l’ensemble du système politique, de la population et de la communauté des entreprises, sous la direction du Parti, la situation socio-économique du pays a continué de s’améliorer, avec une tendance où chaque mois est meilleur que le précédent, chaque année meilleure que la précédente, et ce mandat meilleur que le précédent dans la plupart des domaines.

VNA/CVN