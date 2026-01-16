L’énergie nucléaire et le transfert de technologies au Vietnam au menu d’experts

L’Institut vietnamien de stratégie et de politique pour l’industrie et le commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a organisé le 15 janvier un forum scientifique sur la promotion des investissements et le transfert de technologies dans le secteur de l’énergie, axé sur l’énergie nucléaire, dans un contexte où le Vietnam est confronté aux défis de la sécurité énergétique et du développement durable.

L'événement a réuni des décideurs politiques, des experts et des entreprises impliqués dans la transition énergétique vietnamienne.

S’exprimant lors du forum, La Hông Ky, représentant du Bureau du Comité directeur d’État pour les projets énergétiques nationaux, a mis en avant la décision N°768/QD-TTg du Premier ministre, en date du 15 avril 2025, approuvant des ajustements au Plan de développement énergétique VIII. Cette décision adopte une approche intégrée visant à maximiser l’utilisation des ressources énergétiques nationales, à développer les énergies renouvelables parallèlement à des importations appropriées d’électricité, de charbon et de gaz, et à construire progressivement des centrales nucléaires afin de garantir la sécurité énergétique, la protection de l’environnement et le développement durable.

La Hông Ky a déclaré que le développement de l’énergie nucléaire mondiale connaît une dynamique positive, notamment grâce à l’émergence des petits réacteurs modulaires (PRM) d’une capacité inférieure à 300 MW. Comparés aux grandes centrales nucléaires, qui nécessitent souvent de longs délais de construction et des investissements initiaux importants, les PRM offrent un déploiement plus rapide et des coûts d’investissement initiaux moindres grâce à la production de masse en usine et au transport vers les sites d’installation. Les premiers PRM devraient entrer en service commercial d’ici la fin de la décennie.

Il a noté que les grandes entreprises technologiques telles que Google, Microsoft et Amazon se tournent de plus en plus vers l’énergie nucléaire pour répondre à la demande croissante d’électricité des centres de données dédiés au développement de l’intelligence artificielle. Parallèlement, l’allongement de la durée de vie des réacteurs et la remise en service des installations plus anciennes stimulent davantage l’industrie nucléaire mondiale, élargissant ainsi les options technologiques adaptées aux capacités financières futures du Vietnam.

Le forum a souligné que la promotion des investissements et du transfert de technologies dans le domaine de l’énergie nucléaire poursuit de multiples objectifs, notamment la garantie de la sécurité énergétique, la maîtrise des technologies de pointe, l’attraction de capitaux internationaux, la formation d’ingénieurs et de spécialistes en exploitation et sûreté nucléaires, la création d’emplois, le développement des industries connexes et la contribution à une croissance économique durable.

Concernant les modèles d’investissement, l’État continuera de jouer un rôle prépondérant. Des entreprises étatiques telles que le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) devraient être désignées comme investisseurs des Centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2.

Le gouvernement mettra en place des mécanismes financiers spécifiques, des dispositifs de mobilisation de capitaux et des procédures de mise en œuvre, tandis que des mécanismes flexibles sont à l’étude afin d’encourager la participation des entreprises privées à la recherche et à l’investissement dans les projets de petits réacteurs modulaires (PRM).

Conformément aux critères définis par l’Assemblée nationale, les technologies nucléaires sélectionnées doivent garantir les plus hauts niveaux de sûreté, de modernité et d’efficacité des investissements.

Actuellement, les principales technologies exportées dans le monde sont les réacteurs de génération III+, d’une durée de vie de 60 à 80 ans et pleinement conformes aux exigences de sûreté post-Fukushima. On peut citer, par exemple, le VVER-1200 russe, l’AP1000 américain, l’APR-1400 de la République de Corée et l’EPR français.

La Hông Ky a également présenté une feuille de route en quatre étapes pour le transfert de technologies nucléaires, couvrant l’exploitation et la maintenance, la localisation de la chaîne d’approvisionnement, la maîtrise de la gestion du combustible et des déchets, ainsi que la conception et la recherche indépendantes sur les nouvelles générations de réacteurs, tels que les SMR.

Les participants ont proposé de renforcer les dispositions relatives au transfert de technologies dans les contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) et de type BOT (construction-exploitation-transfert), de créer rapidement un centre de recherche et de développement sur l’énergie nucléaire et de renforcer la coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Au-delà du nucléaire, le forum a partagé l’expérience de l’Union européenne en matière de transition énergétique. Les experts ont noté que les énergies renouvelables représentaient environ 47% de la production d’électricité de l’UE en 2024, grâce à un cadre juridique solide, à des financements verts efficaces et à des mécanismes de transition juste. Ils ont recommandé au Vietnam d’élaborer une stratégie de transition énergétique à long terme, d’améliorer ses institutions, de diversifier ses sources d’énergie, de moderniser ses infrastructures électriques et de renforcer sa coopération internationale.

