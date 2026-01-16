Dông Thap vise à développer l'aquaculture comme secteur économique clé

D'ici à 2030, la province de Dông Thap (delta du Mékong) ambitionne un développement durable de l'aquaculture, fondé sur la conservation des ressources aquatiques, la protection du paysage et de l'environnement marins, et la contribution à la défense et à la sécurité nationales.

Ainsi, la province de Dông Thap renforcera la gestion des zones d'aquaculture spécialisées en eau saumâtre et salée, en assurant la traçabilité des données. Elle développera également la gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce aux technologies de l'information et aux hautes technologies pour la collecte, l'analyse, l'extraction et l'alerte aux maladies. Elle protégera l'environnement et développera l'économie maritime et la défense nationale, garantissant ainsi l'équilibre écologique et la protection de l'environnement.

Accélération de l'application des progrès

scientifiques et technologiques

Selon Nguyên Thành Diêu, vice-président du Comité populaire de la province de Dông Thap, la localité privilégiera les investissements dans le développement de zones d'aquaculture industrielle et de haute technologie, ainsi que dans la production aquacole commerciale à grande échelle. Parallèlement, elle accélère l'application des progrès scientifiques et technologiques, en généralisant la biosécurité et la production exempte de maladies, en attribuant des codes aux zones d'aquaculture et en les reliant à la traçabilité, aux normes de sécurité alimentaire et aux bonnes pratiques aquacoles (BPA).

Dông Thap encourage la mobilisation des ressources d'investissement pour la recherche, le transfert et l'application des sciences et technologies de pointe ainsi que la recherche et l'application des technologies de l'information et du numérique dans la gestion et la protection des ressources aquatiques et la mise à jour des prévisions concernant les zones de pêche, les ressources aquatiques, le suivi des activités des navires de pêche. Elle renforce les technologies d'exploitation, la gestion de l'aquaculture et la mise à jour de la base de données aquatiques nationale.

Selon Lê Hà Luân, directeur du Service de l'agriculture et de l'environnement de Dông Thap, l'aquaculture deviendra prochainement un secteur économique majeur, produisant de grandes quantités de biens grâce à des technologies de pointe, afin d'améliorer la qualité, l'efficacité, la compétitivité et le développement durable, ainsi que de s'adapter de manière proactive au changement climatique et à l'intégration internationale.

Dông Thap, en particulier, organise efficacement les liens entre les grandes entreprises de production et les petits exploitants agricoles grâce au développement de l'économie coopérative. Elle fournit proactivement les intrants essentiels (semences, aliments pour animaux, médicaments) et assure la transformation des produits de la mer.

De plus, Dông Thap applique également des techniques de production nouvelles et avancées afin d'économiser l'eau, les matières premières et le carburant, et de respecter l'environnement pour son objectif d'éliminer l'utilisation d'antibiotiques, de créer des produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée répondant aux exigences du marché, et de pratiquer un élevage certifié. L'élevage y est pratiqué de manière à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, à réduire l'utilisation de matières plastiques nocives pour l'environnement et à limiter la pollution.

Dông Thap diversifie ses méthodes d'élevage en fonction des conditions locales et s'adapte aux impacts du changement climatique. Elle développe l'élevage de crevettes dans des zones en transition, auparavant peu productives, en tenant compte des conditions naturelles et de la planification locale de l'utilisation des terres, ce qui a permis d'accroître la production à plus de 24.700 tonnes par an.

Ngô Minh Tuân, de la commune de Tân Phu Dông, province de Dông Thap, propriétaire d'une ferme crevettière high-tech de 40 ha, explique que sa famille pratique l'élevage de crevettes high-tech depuis plus de dix ans et a atteint une très grande efficacité.

Selon Ngô Minh Tuân, au départ, faute de capitaux suffisants, ils n'ont pu exploiter que quelques bassins. Constatant l'efficacité du modèle, ils ont ensuite investi dans l'extension de la surface d'élevage. Aujourd'hui, la ferme s'étend sur environ 40 ha et compte 100 bassins, garantissant une production stable, un élevage sûr et des risques réduits.

Actuellement, la ferme n'étend pas sa surface d'élevage, mais investit dans des technologies de pointe pour augmenter la production et réduire les coûts. Grâce à ces investissements et à une gestion rigoureuse du processus d'élevage, au prix actuel du kilo de crevettes (30 crevettes par kilo), les éleveurs réalisent un bénéfice d'environ 50.000 à 80.000 dôngs, précise Ngô Minh Tuân.

Fort potentiel de développement

de l'aquaculture en eau douce

La province de Dông Thap présente un fort potentiel pour le développement de l'aquaculture en eau douce et saumâtre. Selon le Service de l'agriculture et de l'environnement de Dông Thap, le secteur agricole provincial s'oriente vers la promotion de modèles d'élevage de crevettes de haute technologie et respectueux de l'environnement, la mise en place d'un système de surveillance et d'alerte précoce des maladies, ainsi que la construction d'une chaîne d'approvisionnement complète, de la production à la consommation, afin de réduire le risque de chute des prix suite à des récoltes exceptionnelles.

D'après le Comité populaire de Dông Thap, suite à la fusion, la localité bénéficie d'un espace de développement plus vaste, s'étendant de la zone frontalière avec le Cambodge - les sources du fleuve Tiên - jusqu'à la zone côtière donnant sur la Mer Orientale. Le secteur aquacole provincial se développe de manière intégrée et synchronisée, de la production d'alevins à la consommation, en passant par la production d'aliments pour animaux et l'élevage commercial. Ce modèle a contribué à la formation d'une chaîne de valeur reliant les zones de production de matières premières aux installations de transformation, et la production agricole aux industries auxiliaires, augmentant ainsi la valeur des exportations et renforçant la compétitivité des produits aquatiques.

Dông Thap compte actuellement plus de 22.800 ha de terres aquacoles, abritant une grande diversité d’espèces. La production aquacole et halieutique annuelle totale dépasse un million de tonnes, dont la production de crevettes d’eau saumâtre est estimée à 22.900 tonnes en 2025, soit une augmentation de 8,5% par rapport à 2018.

Plus précisément, la superficie consacrée à l’élevage de crevettes devrait atteindre environ 8.660 ha en 2025, principalement dans la région orientale, notamment le long des estuaires et des zones côtières. Les méthodes d'élevage de crevettes sont très diversifiées, allant de l'élevage extensif amélioré à l'élevage intensif, en passant par l'élevage semi-intensif et l'élevage intensif avec des modèles tels que les bassins en terre, les bassins revêtus (avec ou sans couverture), jusqu'aux modèles faisant appel aux sciences et technologies et aux procédés d'élevage avancés comme l'élevage en 2 ou 3 étapes dans des bassins circulaires ou l'élevage en système fermé.

Actuellement, Dông Thap compte environ 320 ha d'élevages de crevettes utilisant le modèle en 2 ou 3 étapes, ce qui représente environ 15% de la superficie totale d'élevage intensif de crevettes. Parmi ceux-ci, 15,6 ha sont consacrés à l'élevage de crevettes blanches conformes aux normes d’ASC. Les principales espèces élevées sont les crevettes d'eau saumâtre (crevettes tigrées, crevettes blanches), les principales méthodes d'élevage étant l'élevage intensif et l'élevage extensif amélioré. Le rendement moyen de l'élevage intensif de crevettes tigrées est d'environ 4,5 à 5,5 tonnes/ha, celui des crevettes blanches est d'environ 7 à 10 tonnes/ha.

De plus, les modèles d'élevage de crevettes de haute technologie à Dông Thap se développent, contribuant à augmenter le pourcentage de crevettes atteignant une grande taille. Cela contribue à créer un approvisionnement en crevettes de haute qualité, faciles à vendre à de meilleurs prix. Ces dernières années, les modèles d'élevage de crevettes blanches de haute technologie se sont particulièrement développés aux niveaux locaux. Ce modèle raccourcit la durée d'élevage, utilise des bassins plus petits pour une meilleure gestion environnementale, un contrôle accru de l'alimentation et une prévention plus efficace des maladies, permet des densités d'élevage élevées et atteint un rendement moyen de 30 à 50 tonnes par hectare. Cependant, ce modèle exige des investissements importants ainsi qu'une expertise technique et de gestion de haut niveau, ce qui le rend principalement adapté aux ménages disposant de ressources économiques suffisantes et capables d'appliquer les connaissances scientifiques et technologiques à la production.

