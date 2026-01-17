Le commerce international, moteur de croissance durable

Après quatre décennies de Dôi moi (Renouveau) et un approfondissement constant de son intégration mondiale, le Vietnam voit se dessiner plus clairement la trajectoire de son développement commercial.

>> Vietnam - Canada : une étoile brillante de la coopération commerciale

>> La logistique verte, un levier stratégique pour les exportateurs vietnamiens

>> 2025, une année charnière pour l’économie vietnamienne

Photo : Vietnam Value

L'expansion des échanges transfrontaliers l'an dernier a propulsé le pays parmi les 15 premières économies commerçantes mondiales, avec un total d'importations et d'exportations estimé à 920 milliards de dollars américains.

Le commerce international est depuis longtemps un moteur de croissance essentiel pour l'économie et est de plus en plus considéré comme un fondement du développement durable pour les années à venir.

Depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2007 et sa participation active aux accords de libre-échange de nouvelle génération, le Vietnam n'a cessé d'étendre sa présence sur les marchés mondiaux.

En 2025, le Vietnam entretenait des relations commerciales avec plus de 230 marchés et avait signé 17 accords de libre-échange avec 65 économies, le plaçant parmi les acteurs les plus actifs des cadres commerciaux bilatéraux et multilatéraux.

Les économistes soulignent que les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, grâce à leurs engagements profonds et exhaustifs, ont joué un rôle crucial dans l'élargissement de l'accès aux marchés, le soutien aux réformes institutionnelles et le renforcement de la compétitivité nationale.

Le professeur Vo Xuân Vinh, directeur de l'Institut de recherche commerciale de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que des accords tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange UE-Vietnam et le Partenariat économique régional global (RCEP) ont permis au Vietnam d'élargir ses marchés d'exportation tout en renforçant sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'industrie textile et de l'habillement illustre parfaitement l'utilisation efficace des ALE.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Duc Giang, président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les ALE ont permis au secteur de diversifier ses marchés d'exportation et de réduire sa dépendance à un nombre limité de marchés.

Les produits textiles et d'habillement vietnamiens sont désormais exportés vers 138 pays et territoires, grâce à une adaptation rapide aux nouveaux modèles d'approvisionnement et à des investissements accrus dans les technologies et l'automatisation.

En 2025, les exportations de textiles et de vêtements étaient estimées à 46 milliards de dollars américains, soit une hausse de 5,6% par rapport à 2024.

Le secteur a également enregistré un excédent commercial d'environ 21 milliards de dollars américains, un record historique, confirmant ainsi son rôle de pilier essentiel du commerce national.

Le commerce global en 2025 était estimé à 920 milliards de dollars américains, en hausse de 16,9%, soit une augmentation de 133 milliards de dollars américains par rapport à l'année précédente.

Ce résultat souligne l'importance croissante du pays dans le commerce mondial et sa capacité grandissante à s'intégrer aux chaînes de production et d'approvisionnement internationales.

Lors du séminaire Global Sourcing Outlook 2025, qui s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville en novembre, Global Sources, plateforme d'approvisionnement basée à Hong Kong (Chine), a identifié le Vietnam comme un pôle émergent des chaînes d'approvisionnement mondiales, mettant en avant ses capacités de production, sa main-d'œuvre qualifiée, son environnement d'investissement stable et son vaste réseau d'accords de libre-échange le reliant aux principaux marchés des États-Unis, d'Europe, du Japon et du Moyen-Orient.

Changer de modèle

Photo : VNA/CVN

Malgré les excellentes performances à l'exportation, les experts soulignent que les moteurs de croissance traditionnels, tels que le faible coût de la main-d'œuvre, l'abondance des ressources naturelles et les importants flux d'investissements directs étrangers, atteignent progressivement leurs limites.

Le Vietnam doit donc identifier de nouveaux moteurs de croissance pour maintenir sa compétitivité et améliorer la qualité de son expansion économique.

Les exportations demeurent l'un des trois principaux piliers de la croissance économique, aux côtés du marché intérieur et des investissements publics. Cependant, l'économiste Trân Du Lich a mis en évidence le problème structurel persistant de la faible valeur ajoutée nationale des exportations.

Bien que l'économie ait maintenu une croissance d'environ 8% malgré les incertitudes mondiales, la part des intrants d'origine locale reste modeste, limitant ainsi la valeur ajoutée conservée au sein de l'économie.

Selon les estimations actuelles, la valeur ajoutée nationale ne représente qu'environ 36,6% des exportations.

Les experts insistent sur le fait que la priorité devrait être réorientée de l'expansion rapide des volumes d'exportation vers l'amélioration de l'indigénisation et de la création de valeur.

Porter ce ratio à 40%, voire 50%, permettrait de consolider les bases de la prochaine phase de développement et de soutenir la croissance des entreprises nationales, affirment-ils.

Créer plus de valeur ajoutée

Photo : VNA/CVN

D'un point de vue sectoriel, la filière de la noix de cajou illustre à la fois des opportunités et des contraintes.

Les exportations ont atteint 4 milliards de dollars en 2024 et devraient dépasser les 5 milliards de dollars en 2025 pour la première fois. Cependant, l'offre intérieure de noix de cajou brutes ne couvre qu'environ 10% de la demande, ce qui rend le secteur fortement dépendant des importations et de plus en plus exposé à la concurrence des fournisseurs africains dans le domaine de la transformation.

À l'inverse, l'industrie textile et de l'habillement a réalisé des progrès notables en matière de création de valeur ajoutée nationale.

En 2025, le taux d'indigénisation a atteint 52%, grâce aux investissements dans la production de tissus, la teinture, les énergies renouvelables et les systèmes de traitement des eaux usées en circuit fermé.

Ces efforts sont essentiels pour satisfaire aux exigences strictes des règles d'origine des accords de libre-échange de nouvelle génération.

Pour l’avenir, le secteur poursuit une stratégie axée sur la transformation verte et numérique, visant à porter le taux d’indigénisation à 60% et les recettes d’exportation à 64,5-65 milliards de dollars américains d’ici 2030, tout en maintenant une croissance annuelle moyenne de 6,5 à 7%.

Si cette approche est mise en œuvre, elle contribuera à garantir que le commerce international demeure un moteur résilient et durable de la croissance économique du Vietnam.

VNA/CVN