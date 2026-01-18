L’économie vietnamienne affiche une santé de fer

Porté par une croissance de 8,02% en 2025, le Vietnam a franchi des caps historiques. Entre commerce extérieur record et investissements massifs, le pays consolide sa résilience et s’affirme comme le moteur économique de l’ASEAN.

>> Le développement des infrastructures, moteur durable de la croissance du pays

>> Renforcer la résilience des exportations grâce aux forces endogènes

>> Vietnam 2026 : à l’assaut d’une croissance à deux chiffres

L’an passé, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a enregistré une croissance de 8,02% en variation annuelle. “Il s’agit d’un taux de croissance très positif, qui reflète la forte détermination, les efforts soutenus et les actions résolues, opportunes et efficaces de l’ensemble du système politique dans la direction et la gestion de l’économie, ainsi que l’accompagnement et le soutien de la communauté des entreprises et de la population afin de mener à bien les objectifs de développement socio-économique”, a souligné Nguyên Thi Huong, directrice de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

La croissance du PIB constitue l’un des principaux faits marquants de l’année. Cette performance repose sur plusieurs moteurs internes. L’industrie et la construction continuent de jouer un rôle central dans la croissance, tandis que les services bénéficient de la reprise de la consommation et du tourisme. La demande intérieure contribue de manière croissante à l’activité économique, limitant la dépendance exclusive aux marchés extérieurs et renforçant la stabilité globale du modèle de croissance.

Renforcement des investissements publics

Selon ledit office, dans la croissance totale de l’économie en 2025, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture a progressé de 3,78%, contribuant à hauteur de 5,3% ; le secteur de l’industrie et de la construction a augmenté de 8,95%, contribuant pour 43,62% ; tandis que le secteur des services a enregistré une hausse de 8,62%, représentant 51,08% de la contribution globale.

En termes de structure économique en 2025, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture représentait 11,64% du PIB ; l’industrie et la construction, 37,65% ; les services, 42,75%.

À prix courants, le PIB du Vietnam en 2025 est estimé à environ 514 milliards de dollars, en hausse de 38 milliards par rapport à l’année précédente. Le PIB par habitant a atteint 5.026 dollars, en augmentation de 326 dollars sur un an.

Les performances enregistrées en matière de croissance du PIB, de commerce extérieur et d’investissements directs étrangers (IDE) confirment la solidité de l’économie vietnamienne et renforcent sa place parmi les moteurs de la croissance régionale.

Le commerce extérieur du pays a atteint plus de 930 milliards de dollars, un record historique. Les exportations progressent à un rythme soutenu, portées par les produits manufacturés, notamment dans l’électronique, le textile et les équipements industriels. Cette dynamique permet au Vietnam de maintenir un excédent commercial significatif de 20,06 milliards de dollars. Cet excédent contribue à la stabilité macroéconomique, au renforcement des réserves de change et à la crédibilité financière du pays. La diversification des marchés d’exportation, couvrant désormais plus de 200 pays et territoires, constitue également un facteur clé de la résilience.

Le total des investissements étrangers enregistrés au Vietnam s’élevait à 38,42 milliards de dollars, soit une hausse de 0,5% par rapport à l’année précédente. À noter que les IDE effectifs sont estimés à 27,62 milliards de dollars, en progression de 9% en glissement annuel, atteignant ainsi leur plus haut niveau sur la période 2021-2025.

Concernant les perspectives économiques pour 2026, la banque HSBC suggère que le Vietnam se concentre sur le renforcement des investissements publics. En particulier, l’accélération des grands projets d’infrastructure est une priorité.

Les investissements publics du pays dans les infrastructures représentent environ 6% à 7% du PIB, un taux nettement supérieur à celui des autres pays de la région. Ils demeurent un moteur de croissance essentiel pour l’économie. Face à l’incertitude croissante des marchés extérieurs et aux risques persistants liés au commerce mondial, le maintien d’une politique d’investissement public dynamique sera un pilier fondamental de la croissance. Ceci est particulièrement important pour le Vietnam, compte tenu de sa marge de manœuvre limitée en matière d’assouplissement monétaire, mais de sa grande flexibilité budgétaire, son ratio dette publique/PIB étant le plus faible des pays de l’ASEAN.

Vers une productivité accrue et durable

Photo : VNA/CVN

La solidité des indicateurs écono-miques vietnamiens contraste avec un environnement international instable. Inflation mondiale persistante, tensions commerciales et ralentissement de la demande dans certains marchés clés pèsent sur les économies ouvertes.

Malgré cette conjoncture défavorable, le Vietnam parvient à préserver une inflation maîtrisée et une certaine stabilité macro-économique. Les autorités ont privilégié une politique économi-que prudente, combinant soutien ciblé à la croissance et contrôle des grands équilibres financiers. Cette approche permet d’amortir les chocs externes tout en maintenant un rythme de croissance élevé, renforçant la crédibilité du pays auprès des investisseurs et des partenaires commerciaux.

En 2026, le Vietnam se projette vers une nouvelle étape de son développement économique. Fort des résultats enregistrés en 2025, le pays ambitionne de maintenir une croissance élevée tout en accélérant les réformes structurelles, notamment en matière de productivité, de transformation numérique et de développement durable.

Thê Linh/CVN



