Quang Tri

Lao Bao, carrefour stratégique des échanges sur le Corridor Est-Ouest

Située sur le Corridor économique Est-Ouest, la zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao, dans la province de Quang Tri (Centre), confirme son rôle de porte d’entrée commerciale reliant le Vietnam aux pays de la sous-région du Mékong, contribuant activement au dynamisme des échanges transfrontaliers et au développement socio-économique régional.

La zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao, dans la province de Quang Tri, occupe une position stratégique majeure sur le Corridor économique Est-Ouest, servant de porte d’entrée commerciale reliant le Vietnam au Laos, à la Thaïlande et aux pays de la sous-région du Mékong.

La décision du Premier ministre d’inscrire Lao Bao, en 2020, parmi les huit zones économiques frontalières prioritaires bénéficiant d’investissements budgétaires de l’État a jeté des bases solides permettant à la localité de valoriser ses atouts et de stimuler le développement socio-économique de la région frontalière.

Espace économique frontalier moderne

Dans un contexte d’intégration économique internationale de plus en plus approfondie, le développement de la zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao ne vise pas seulement à accroître les échanges import-export, mais aussi à bâtir un espace économique frontalier moderne, associant commerce, services, logistique et tourisme, tout en garantissant la défense et la sécurité nationales.

L’un des points saillants des activités commerciales à Lao Bao est le Centre commercial de Lao Bao, opérationnel depuis 2003 et couvrant une superficie de plus de 10.000 m². Il regroupe actuellement quelque 350 commerçants proposant une large gamme de produits, notamment vêtements, chaussures, boissons, céramiques et services de restauration, principalement importés de Thaïlande et du Laos. Grâce à l’avantage de sa localisation frontalière, les marchandises y sont proposées à des prix compétitifs, en raison de coûts de transport réduits.

Toutefois, selon les commerçants, les activités d’achat et de vente ont connu ces dernières années un certain ralentissement, en raison de l’essor du commerce en ligne. Face à cette situation, la direction du Centre commercial a mis en œuvre plusieurs mesures de relance, dont l’organisation d’un marché frontalier hebdomadaire chaque samedi. Expérimenté depuis fin 2024, ce modèle a déjà donné lieu à cinq éditions, affichant des résultats encourageants en matière d’attraction des habitants et des visiteurs, contribuant ainsi à dynamiser le commerce frontalier.

Parallèlement au commerce intérieur, les activités d’import-export via le poste-frontière international de Lao Bao continuent de constituer le pilier de la zone économique et commerciale spéciale. De nombreuses entreprises ont choisi Lao Bao comme point de transit pour les marchandises en provenance du Laos vers le Vietnam et d’autres provinces du pays. Grâce à la coordination étroite entre les forces fonctionnelles, notamment les douanes et la garde-frontière, les procédures de dédouanement sont maintenues de manière fluide, favorisant la stabilité des activités de production et de commerce des entreprises.

Sur le terrain, à l’approche de la fin de l’année, le poste-frontière international de Lao Bao connaît une activité soutenue, avec une augmentation notable du trafic de véhicules et du volume de marchandises. Les forces fonctionnelles travaillent de manière coordonnée et continue afin d’assurer un dédouanement rapide, tout en respectant strictement la réglementation, confirmant ainsi le rôle clé de Lao Bao en tant que porte d’entrée commerciale sur le Corridor économique Est-Ouest.

Selon les Douanes du poste-frontière international de Lao Bao, la ligne directrice consiste à renforcer le contrôle et la surveillance, tout en poursuivant la réforme des procédures administratives et l’application des technologies de l’information dans la gestion douanière. Les inspections sont menées de manière ciblée afin de prévenir efficacement la contrebande et la fraude commerciale, tout en facilitant la conformité des entreprises à la législation.

Grâce à la mise en œuvre synchronisée de ces solutions, les activités d’import-export via le poste-frontière international de Lao Bao sont restées stables en 2025, avec un dédouanement fluide. Au 23 décembre 2025, les recettes budgétaires de l’État ont atteint 446 milliards de dôngs, soit 103,7% des prévisions et une hausse d’environ 7,2% par rapport à la même période de 2024. Les principaux produits contributeurs comprennent les boissons énergétiques, le sucre, le gypse et les matières premières destinées à la fabrication de pneus.

Sécurité et souveraineté frontalières

Au-delà de sa contribution économique, le poste-frontière international de Lao Bao joue également un rôle essentiel dans la garantie de la sécurité et de la souveraineté frontalières. Les forces de la garde-frontière coopèrent étroitement avec les autres services compétents pour maintenir l’ordre et la sécurité, créant ainsi un environnement stable et sûr propice au développement de l’économie frontalière.

Du point de vue local, les activités commerciales, de services et de tourisme dans la commune de Lao Bao continuent de se développer de manière relativement stable. Les différents types d’activités économiques dans la zone frontalière, les marchés, les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants et les services de transport répondent globalement aux besoins de production, de commerce et de consommation de la population. En 2025, la valeur de production du secteur commerce-services-tourisme de la commune est estimée à plus de 5.630 milliards de dôngs, en hausse de 11,5% par rapport à 2024.

Sur la base des résultats obtenus, la province de Quang Tri entend poursuivre le développement de la zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao dans une optique moderne, cohérente et durable, en valorisant pleinement son rôle de porte d’entrée sur le Corridor économique Est-Ouest. Les autorités locales prévoient notamment d’investir dans l’amélioration des infrastructures, en particulier la construction d’une aire d’inspection des marchandises à l’exportation, dont la mise en œuvre est prévue début 2026, afin d’accroître la capacité de dédouanement et de réduire les risques de congestion lors des périodes de pointe.

Parallèlement, les services compétents continueront de promouvoir la réforme des procédures administratives, de soutenir les entreprises dans l’élargissement des marchés, de diversifier les catégories de produits, de développer le commerce électronique ainsi que les services logistiques et touristiques. L’objectif est de faire de la zone économique et commerciale spéciale de Lao Bao un véritable pôle de croissance à l’ouest de la province de Quang Tri, contribuant activement au développement socio-économique et au renforcement de l’intégration régionale.

