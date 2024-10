Le Vietnam au Good Food and Wine Show 2024 en Australie

L'ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en Australie ont organisé un stand vietnamien au Good Food and Wine Show 2024, qui se tient dans la ville de Brisbane, État du Queensland, du 25 au 27 octobre.

>> Dynamiser la coopération Vietnam - Australie dans le secteur de la construction

>> Les étudiants vietnamiens du Queensland soutenus dans leur orientation professionnelle

>> Dynamiser les relations entre le Vietnam et l’Australie

Photo : VNA/CVN

L'activité vise à déployer le projet de diplomatie économique 2024 pour promouvoir le commerce et accroître la présence des marques et produits vietnamiens en Australie dans les canaux de distribution locaux.

Le Good Food & Wine Show a été lancé à Melbourne en 2001 et est devenu l'un des salons les plus importants du genre en Australie. Cette année, avec plus de 300 stands, il attire environ 100.000 visiteurs venus de Melbourne, Sydney, Perth et Brisbane.

Économie verte et durable

Le stand du Vietnam présente les principaux produits agricoles et aquatiques du pays tels que durian, mangue, fruit du dragon, crevettes, poisson congelé, vermicelles et produits de pho séchés, noix de cajou, café, poivre, épices, sauce piment, sauce soja, poudre végétale, fruits, tisanes...

En particulier, un certain nombre de produits de mode fabriqués à partir de fibre de bananier - une direction créative des entreprises vietnamiennes dans leurs efforts vers une économie verte et durable - sont également présentés.

Une croissance impressionnante

À cette occasion, l'ambassade du Vietnam en Australie a présenté le Guide pour faire des affaires au Vietnam élaboré par Asialink Business, fournissant des informations aux entreprises australiennes désireuses d'entrer sur le marché vietnamien.

Les exportations de produits agricoles vietnamiens vers l’Australie ont connu une croissance impressionnante ces derniers temps. Au cours des quatre premiers mois de 2024, la valeur des exportations agricoles a augmenté de près de 50% en un an. Rien qu'en avril 2024, le taux de croissance a atteint près de 8%, avec le café en hausse de près de 300% et la noix de cajou de 42%.

VNA/CVN