Le Vietnam s’oriente vers un secteur agricole plus moderne, durable et à haute valeur ajoutée

Le représentant de la FAO au Vietnam, Vinod Ahuja, s’est dit impressionné par la détermination manifeste du Vietnam à s’orienter vers un secteur agricole plus moderne, durable et à haute valeur ajoutée, dans une analyse formulée lors d’une interview à l’aube du Nouvel An lunaire du Cheval.

Quelles sont vos impressions les plus marquantes sur le Vietnam en 2025, notamment en matière d’agriculture durable ?

Dans de nombreuses provinces, j’ai constaté que les agriculteurs et les autorités locales accordent une attention accrue aux méthodes de production alimentaire, et non plus seulement aux quantités produites. On observe un intérêt grandissant pour la réduction de l’utilisation excessive de produits chimiques, l’amélioration de la santé des sols, la préservation de l’eau et la protection de l’environnement, tout en maintenant une productivité élevée. Il s’agit d’une évolution très positive.

Une autre impression marquante est le rôle prépondérant de l’innovation. Les outils numériques sont de plus en plus utilisés pour obtenir des informations météorologiques, suivre les prix du marché, assurer la traçabilité et gérer les exploitations agricoles. Les jeunes agriculteurs et les agro-entrepreneurs sont de plus en plus actifs et apportent des idées novatrices aux systèmes agricoles traditionnels.

Je suis également impressionné par la manière dont le développement durable est lié aux opportunités économiques. Des programmes tels que l’OCOP, le développement des chaînes de valeur, les riz de spécialité, les fruits, les produits de la mer et le café démontrent que le Vietnam ne se contente pas de produire plus de nourriture, mais une meilleure nourriture : une nourriture qui répond à des normes de qualité plus élevées et qui peut être compétitive sur les marchés internationaux.

Quelles sont vos prévisions concernant le développement économique du Vietnam en 2026 et pour l’Année du Cheval ?

Je suis très optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam en 2026.

Le Vietnam a fait preuve d’une grande résilience ces dernières années malgré les incertitudes mondiales. Le pays continue de bénéficier d’une population jeune et dynamique, d’une classe moyenne en expansion, d’une intégration croissante aux marchés mondiaux et d’une réputation de partenaire commercial fiable.

Dans le secteur agricole et agroalimentaire, plusieurs orientations devraient influencer les progrès au cours de l’année à venir.

Le Vietnam devrait poursuivre la diversification de sa production agricole, passant progressivement d’une dépendance aux matières premières de base à une production plus équilibrée incluant des produits à plus forte valeur ajoutée tels que les aliments transformés, les riz spéciaux, les fruits, les produits de la mer et les produits issus de l’agriculture durable certifiée.

Parallèlement, le renforcement des liens entre l’agriculture, l’industrie et les services, notamment la logistique, l’agroalimentaire, le tourisme et les services numériques, créera de nouvelles opportunités pour les économies rurales et générera des revenus plus élevés.

Une plus grande attention portée au climat sera également essentielle. Les investissements dans une agriculture climato-intelligente, la gestion de l’eau et la réduction des risques de catastrophes contribueront à protéger la croissance des chocs climatiques.

L’Année du Cheval est souvent associée, dans la culture vietnamienne, à l’énergie, à la persévérance et au progrès. Ces qualités reflètent bien la phase actuelle du développement du Vietnam : un pays qui continue d’avancer avec confiance, tout en s’adaptant à un monde en pleine mutation.

Quelles recommandations feriez-vous pour renforcer la sécurité alimentaire et la contribution du Vietnam à l’approvisionnement alimentaire mondial, compte tenu du changement climatique et de l’incertitude économique ?

Le Vietnam joue déjà un rôle primordial dans l’approvisionnement alimentaire mondial, notamment pour le riz, les produits de la mer, le café et plusieurs autres produits. Renforcer ce rôle tout en garantissant la sécurité alimentaire nationale exigera un équilibre délicat.

Il est essentiel de poursuivre les investissements dans une agriculture résiliente au climat. Cela inclut des variétés de cultures tolérantes à la sécheresse et à la salinité, des systèmes d’irrigation efficaces, une meilleure gestion des sols et des systèmes agricoles diversifiés. Ces mesures permettent de réduire les risques d’inondations, de sécheresses et de salinisation, en particulier dans les zones vulnérables comme le delta du Mékong.

Par ailleurs, la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires grâce à de meilleures pratiques de stockage, de chaînes du froid, d’emballage et de logistique peut accroître considérablement l’offre alimentaire disponible sans étendre les surfaces agricoles.

Une autre priorité essentielle est le renforcement des petits exploitants agricoles et des coopératives. Les petits agriculteurs demeurent le pilier de la production alimentaire. L’accès à la formation, au crédit, à l’assurance, aux marchés et aux technologies leur permettra d’investir, d’innover et de maintenir leur productivité, même dans des conditions difficiles.

L’amélioration des normes de sécurité et de qualité des aliments protégera les consommateurs et ouvrira l’accès à des marchés d’exportation plus exigeants, augmentant ainsi la valeur ajoutée et renforçant la confiance dans les produits vietnamiens à l’échelle mondiale.

Enfin, il est indispensable de maintenir des échanges commerciaux ouverts et prévisibles. En période de crise mondiale, les exportateurs fiables jouent un rôle stabilisateur. La réputation du Vietnam en tant que fournisseur fiable contribue non seulement à sa propre économie, mais aussi à la sécurité alimentaire régionale et mondiale.

Quelles sont vos prévisions concernant la trajectoire politique, économique et sociale du Vietnam au cours de la prochaine décennie, alors que le pays se dirige vers 2030 et 2045 ?

Du point de vue de la FAO, le succès à long terme du Vietnam dépendra avant tout de sa capacité à poursuivre efficacement le renforcement de ses systèmes alimentaires, de son économie rurale et de sa résilience face aux changements climatiques.

Au cours de la prochaine décennie, trois domaines seront particulièrement importants.

Le premier concerne l’agriculture durable et la résilience climatique. Le Vietnam est déjà un chef de file mondial dans la production de riz, de produits de la pêche, de café et de nombreux autres produits. La prochaine étape consiste à poursuivre la transition vers des systèmes de production à plus forte valeur ajoutée, à faibles émissions et plus résilients au climat, notamment dans les régions vulnérables comme le Delta du Mékong et les Hauts plateaux du Centre. Ceci sera essentiel pour protéger les revenus des agriculteurs, la sécurité alimentaire et la compétitivité des exportations face à la hausse des températures, à la salinisation des sols et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Le deuxième domaine est le capital humain dans les régions rurales. La poursuite des investissements dans les compétences des agriculteurs, les outils numériques, la sécurité sanitaire des aliments et le développement de l’agro-industrie permettra aux jeunes de percevoir l’agriculture comme une profession moderne et attractive. Des coopératives et des petites entreprises fortes seront également essentielles pour créer des emplois stables et réduire les inégalités entre les zones rurales et urbaines.

Le troisième domaine concerne le rôle du Vietnam dans la sécurité alimentaire mondiale. Figurant parmi les principaux exportateurs de produits alimentaires au monde, le Vietnam est bien placé pour contribuer à un approvisionnement alimentaire plus stable et fiable pour la région et au-delà, même en période d’incertitude mondiale. Cela exige un engagement constant en faveur des normes de qualité, de la durabilité, de la traçabilité et d’une utilisation responsable des ressources naturelles.

La FAO se réjouit de continuer à soutenir ces priorités par le biais de la coopération technique, des conseils stratégiques et des partenariats. Selon nous, les progrès accomplis dans ces domaines auront une incidence déterminante sur la situation économique, sociale et environnementale du Vietnam au cours des prochaines décennies.

Quels sont les plans de la FAO pour soutenir le Vietnam et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement à l’avenir ?

La FAO continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien, et en particulier avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en tant que partenaire technique de long terme. Notre appui se concentre sur plusieurs domaines prioritaires.

Un domaine clé est l’agriculture durable et climato-intelligente, notamment les politiques et les programmes qui promeuvent une utilisation efficace de l’eau, la protection des sols, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diversification des systèmes agricoles.

Un autre domaine est la transformation des systèmes alimentaires. Il s’agit d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments, la nutrition, les chaînes de valeur, l’agro-transformation et les liens entre les agriculteurs et les marchés, afin que l’agriculture crée davantage de revenus et des emplois de meilleure qualité.

La FAO soutient également la transformation numérique de l’agriculture, par exemple grâce à des systèmes de traçabilité, des services de conseil agricole, des systèmes d’alerte précoce aux ravageurs et aux maladies, et des outils numériques de collecte de données et de planification.

Le renforcement des capacités est tout aussi important. Nous collaborons avec les institutions nationales et provinciales pour renforcer les compétences techniques, les systèmes de données et l’analyse des politiques.

Enfin, la FAO joue un rôle de catalyseur en réunissant les organismes gouvernementaux, les partenaires au développement, les instituts de recherche et le secteur privé afin de promouvoir le dialogue, la coordination et l’investissement dans les domaines prioritaires. Notre objectif global est d’aider le Vietnam à construire des systèmes alimentaires productifs, résilients, respectueux de l’environnement et inclusifs, sans laisser personne de côté.

Au seuil du Nouvel An lunaire, quel est votre message au peuple vietnamien et que pensez-vous personnellement du Têt ?

Je pense que le Têt est bien plus qu’une simple fête. C’est un moment où tout le pays ralentit le rythme, où les familles se réunissent, où l’on se souvient de ses racines et où l’on se tourne vers l’avenir avec espoir. Ce sentiment de renouveau et d’optimisme que procure le Têt est vraiment exceptionnel.

Pour quelqu’un venant d’un autre pays, assister à ces traditions - rendre visite à sa famille, préparer des repas spéciaux, honorer ses ancêtres, décorer les rues de fleurs - est profondément émouvant. Cela témoigne de la force des valeurs de respect, de solidarité et de communauté qui sont profondément ancrées dans la société vietnamienne.

Je crois que ces valeurs constituent également un socle solide pour le développement futur du Vietnam. Elles engendrent la confiance, la stabilité sociale et un sens des responsabilités partagées, éléments essentiels à un progrès durable.

Alors que le Vietnam accueille le Nouvel An lunaire, j’adresse mes vœux les plus chaleureux à tous les Vietnamiens et à vos familles, où que vous soyez. Je souhaite également prospérité aux agriculteurs, aux ouvriers, aux entrepreneurs et aux jeunes de tout le pays, dont les efforts quotidiens contribuent tant au développement du Vietnam.

Avoir l’opportunité de vivre et de travailler au Vietnam pendant cette période si particulière est un véritable privilège. Le Têt reflète les valeurs profondes de la société vietnamienne : le respect de la famille, la gratitude envers les générations précédentes, la solidarité au sein des communautés et l’espoir d’un avenir meilleur. Ces valeurs font écho à la mission des Nations unies et au travail de la FAO visant à promouvoir le bien - être humain, la dignité et le développement durable.

