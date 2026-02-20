La presse américaine salue les contributions du Vietnam en faveur de la paix mondiale

À l'occasion de la participation de Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza aux États-Unis, le Washington Times a publié, le 19 février, un article saluant le rôle proactif du Vietnam dans la contribution à la paix et à la stabilité mondiales.

Selon l'article, dans un monde de plus en plus marqué par les conflits, la fragmentation et les rivalités géopolitiques, la présence du dirigeant vietnamien à Washington dépasse le cadre diplomatique traditionnel pour constituer un signal politique fort.

Le quotidien américain souligne que le Vietnam a accepté l'invitation très tôt, juste après le XIVe Congrès national du PCV. Cette décision illustre également l'orientation stratégique visant à bâtir une nouvelle ère de prospérité nationale, fondée sur la science, la technologie et l'innovation comme moteurs de croissance durable. Le XIVe Congrès du Parti a souligné l'importance d'une politique étrangère plus proactive, axée sur la préservation de la paix, la création d'un environnement extérieur stable propice à la croissance et un engagement plus actif face aux défis mondiaux communs. La participation à une initiative multilatérale de paix, visant la désescalade et la reconstruction à Gaza, s'inscrit pleinement dans cette vision.

L'article souligne également que peu de pays comprennent aussi profondément la valeur de la paix et les défis de la reconstruction post-conflit que le Vietnam. Fort de son histoire marquée par des décennies de guerre, le pays a su se reconstruire, normaliser ses relations avec d’anciens adversaires et s’imposer comme un centre mondial de production électronique.

La participation de Tô Lâm reflète par ailleurs l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec les États-Unis. Au cours de la dernière décennie, les liens bilatéraux se sont considérablement développés, couvrant le commerce, la sécurité maritime, la coopération climatique, les chaînes d'approvisionnement technologiques et l'éducation.

Selon le quotidien américain, la réponse rapide du Vietnam à l’initiative du Conseil de la paix, lancée par le président américain Donald Trump, témoigne de son engagement en faveur de la réconciliation régionale.

Cette démarche ne remet pas en cause la politique étrangère vietnamienne fondée sur l’indépendance et l’équilibre, mais traduit une diplomatie plus souple, pragmatique et confiante.

The Washington Times estime que le Vietnam ne se définit plus par son passé de guerre, mais par ses intérêts stratégiques communs avec ses partenaires et par sa vision d’un ordre mondial stable. Le pays s’affirme désormais comme un pont entre les nations, transformant son douloureux passé de victime de la guerre en symbole de réconciliation, de développement et de coopération.

