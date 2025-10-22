Trois ONG s'engagent à verser près de 2,5 millions de dollars à Dà Nang

L'Union des organisations d'amitié de la ville de Dà Nang (Centre) a organisé le 22 octobre une cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération avec des organisations non gouvernementales étrangères (ONG) pour la première phase.

Cet engagement, s'élevant à près de 2,5 millions de dollars pour la période 2025-2030, s'inscrit dans le cadre du plan de diplomatie populaire et de mobilisation de l'aide des ONG, approuvé par le Comité populaire municipal.

Photo : VNA/CVN

Les trois ONG signataires sont "Giving It Back To Kids" et "Children of Vietnam" des États-Unis, ainsi que "Lifestart Foundation" d'Australie. Ces organisations, qui ont déjà démontré un partenariat solide et apporté des contributions concrètes à la population de Dà Nang ces dernières années, ont réaffirmé leur soutien à travers le financement de divers programmes et projets.

Plus précisément, "Giving It Back To Kids" s'est engagé à verser 1,06 million de dollars, destinés à promouvoir le développement durable, le développement humain, la diffusion de valeurs humanitaires via l'éducation, le renforcement des compétences de vie et des programmes de soutien communautaire. "Children of Vietnam" contribuera à hauteur d'un million de dollars, axé sur l'éducation, les infrastructures, la nutrition et les secours d'urgence.

Quant à la "Lifestart Foundation", elle allouera 343.500 dollars à des bourses d'études et médicales, ainsi qu'à des initiatives d'aide humanitaire telles que des systèmes de filtration d'eau potable, des vélos, des produits de première nécessité et des couvertures pour les élèves défavorisés.

Lors de la cérémonie de signature, Trân Thi Mân, vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville, a salué le rôle essentiel de l'Union des organisations d'amitié de Dà Nang en tant que passerelle efficace entre les missions diplomatiques, les consulats, les organisations internationales, les partenaires internationaux et le gouvernement ainsi que la population de Dà Nang. Elle a assuré que la ville s'engageait à créer un environnement favorable pour la mise en œuvre réussie de ces programmes.

Selon Nguyên Ngoc Binh, président de l'Union des organisations d'amitié de Dà Nang, depuis 2020, l'Union a réussi à mobiliser près de 80 milliards de dôngs auprès de 30 ONG étrangères, finançant plus de 110 programmes et projets dans des domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation, la réduction de la pauvreté, la gestion des risques de catastrophe, la protection de l'environnement et le soutien à la sécurité sociale.

L'objectif de l'Union est de continuer à mobiliser des centaines de milliards de dôngs et d'attirer des experts et volontaires internationaux qualifiés pour soutenir les domaines prioritaires de développement de la ville.

VNA/CVN