Le then, trait d’union culturel entre le Vietnam et le Laos

À travers la présentation du then (chant céleste), patrimoine culturel emblématique des communautés Tày et Thai du Vietnam, l’événement organisé à Vientiane a mis en lumière les nombreuses similitudes culturelles et spirituelles entre les peuples vietnamien et lao, contribuant à renforcer les liens d’amitié et la solidarité spéciale entre les deux pays.

>> Valoriser la richesse culturelle des minorités ethniques

>> "Go to Bac Ninh" : du numérique à l’écosystème touristique intelligent

>> Le then mis en valeur au Laos

Photo : VNA/CVN

La présentation et les spectacles consacrés à la pratique du then du groupe linguistique Tày et Thai, organisés du 17 au 19 août à Vientiane, au Laos, ont permis au public lao de découvrir une facette originale du patrimoine culturel vietnamien, tout en mettant en lumière les profondes similitudes culturelles entre les deux peuples.

Organisé au Centre culturel du Vietnam au Laos, l’événement a présenté, à travers cinq thématiques, l’espace de vie, les pratiques agricoles, le tissage et les broderies traditionnelles, ainsi que la pratique du chant then et la préservation du luth tinh. Quelque 54 documents photographiques, 119 objets et 12 extraits de rituels ont permis de faire découvrir au public la vie culturelle des huit ethnies du groupe linguistique Tày et Thai au Vietnam.

Profondément ancré dans la vie spirituelle des populations du Nord-Est et du Nord-Ouest du Vietnam, le then est associé à la croyance en l’existence des esprits de la nature. Il constitue à la fois une pratique spirituelle et une forme d’expression artistique populaire, combinant chants, musique, danse et artisanat traditionnel. Le maître then, accompagné du hochet et de l’instrument tinh, joue le rôle d’intermédiaire entre les hommes et le monde spirituel.

Photo : VNA/CVN

Les sonorités du luth tinh, instrument traditionnel à cordes, et les chants then expriment non seulement des prières pour des conditions météorologiques favorables, de bonnes récoltes et une vie paisible, mais constituent également un lien entre l’homme et la nature, ainsi qu’entre le passé et le présent.

En raison de ses valeurs historiques et de son identité culturelle particulière, la "Pratique du then des Tày, Nùng et Thai au Vietnam" a été inscrite, le 12 décembre 2019, par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Sa présentation au Laos contribue à concrétiser les engagements de coopération culturelle entre les deux pays, tout en mettant en valeur le rôle central des communautés, créatrices et dépositaires de ce patrimoine.

Selon Tô Thi Thu Trang, directrice du Musée de la culture des ethnies du Vietnam, le choix du Then comme "ambassadeur culturel" au Laos vise à permettre au public lao non seulement de découvrir, mais aussi de mieux comprendre le patrimoine culturel des ethnies vietnamiennes. Les communautés du groupe linguistique Tày-Thai au Vietnam partagent de nombreux traits culturels avec les peuples vivant au Laos, notamment en matière de coutumes, de modes de vie et de conception du monde.

Photo : VNA/CVN

Pour l’artisan Nguyên Van Tho, la réception chaleureuse du public lao a été particulièrement émouvante. Grâce à leurs liens linguistiques au sein de la famille thaï-kadaï, les artisans vietnamiens peuvent comprendre une partie importante du lao courant. Cette proximité a facilité les échanges et permis au public lao de mieux saisir le contenu et la dimension spirituelle des chants then.

Du côté lao, Xaythanith Somphavanh, responsable au ministère de la Culture et du Tourisme du Laos, a souligné les similitudes entre le rituel vietnamien de l’appel de l’âme et de l’attachement des fils au poignet et la cérémonie lao Baci (Soukhwan). Dans les deux traditions, les fils noués au poignet et les vœux de bonheur symbolisent la protection de l’âme, la recherche de paix et de chance, ainsi que les liens familiaux.

Ces similitudes culturelles, liées notamment aux racines communes des peuples de la famille linguistique thaï-kadaï et à une civilisation fondée sur la riziculture, témoignent des liens profonds entre les deux peuples.

La manifestation a ainsi réaffirmé le rôle de la culture comme trait d’union durable entre les peuples vietnamien et lao, contribuant à renforcer l’amitié, la solidarité spéciale et la coopération entre les deux pays.

VNA/CVN