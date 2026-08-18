Le 8e Festival international du film de Hanoï en haut de l’affiche en novembre

La 8 e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF VIII) se tiendra du 26 novembre au 2 décembre, réunissant des cinéastes vietnamiens et internationaux afin de renforcer les échanges et la coopération.

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Photo : VNA/CVN

L’un des temps forts de cette édition sera un programme de projections itinérantes, organisé tout au long du mois de novembre sur cinq sites situés à Ba Dinh, Hoàn Kiêm, Dông Anh, Son Tây et Câu Giây. Alliant projections cinématographiques, spectacles et échanges avec le public, ce programme vise à rapprocher le cinéma des habitants et des visiteurs.

La cérémonie d’ouverture du HANIFF VIII aura lieu dans la soirée du 28 novembre au Centre d’exposition du Vietnam (VEC) et sera retransmise en direct sur les chaînes VTV et HTV. Le film d’ouverture sera projeté le même jour à 15 heures au Centre national du cinéma.

Une exposition mettant en lumière Hanoï à travers le cinéma ouvrira ses portes le 27 novembre et se tiendra jusqu’au 2 décembre.

Le 29 novembre, un programme réunissant artistes et invités internationaux se tiendra au lac Hô Van - Centre d’activités culturelles et scientifiques de Van Miêu - Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature).

Des projections de films et des activités d’échange cinématographique auront également lieu au VEC, chaque séance devant accueillir entre 1.000 et 1.500 spectateurs. Le programme comprendra des rencontres entre les délégations cinématographiques nationales et internationales, les artistes et le public.

Photo : VNA/CVN

Environ 500 délégués devraient participer à une excursion incluant l’ancien village de Duong Lâm, le village de la céramique de Bat Tràng ainsi que plusieurs sites historiques et pittoresques de Hanoï. Le programme permettra de découvrir l’histoire, la culture et le patrimoine de la capitale à travers des échanges et des activités immersives.

La ville remettra également le Prix de Hanoï pour récompenser des films revêtant une importance culturelle et historique exceptionnelle en lien avec la capitale. Le prix du meilleur long métrage sur Hanoï est doté de 100 millions de dôngs (3.800 dollars), tandis que le meilleur court métrage sur Hanoï recevra 50 millions de dôngs.

La cérémonie de clôture et de remise des prix se tiendra dans la soirée du 2 décembre au VEC dans la commune de Dông Anh et sera retransmise en direct sur les chaînes VTV et HTV.

Créé en 2010, le Festival international du film de Hanoï se tient tous les deux ans pour présenter et mettre à l’honneur des œuvres cinématographiques remarquables avec de hautes valeurs artistiques et humanistes et de la créativité, tout en encourageant de nouveaux talents du 7e art.

Pour sa dernière édition en date, qui s’est tenue en novembre 2024, le festival a continué de grandir en accueillant 800 professionnels du cinéma venus de 51 pays et territoires et 117 films, soulignant le rôle croissant de la ville en tant que plaque tournante dynamique des échanges cinématographiques mondiaux.

VNA/CVN