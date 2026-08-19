Nghê An : des milliers de personnes bravent la pluie pour le carnaval haut en couleur

La pluie battante n’a pas entamé l’attrait du carnaval de Nghê An 2026. Dans la soirée du 18 août, des milliers d’habitants locaux et de visiteurs, équipés de parapluies ou d’imperméables, se sont massés le long de la rue Truong Thi pour assister aux festivités placées sous le thème "Lumière solaire infinie", à l’occasion du 81 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par le Comité populaire de la province de Nghê An en coordination avec le groupe Sun Group, l’événement a réuni 85 artistes. Le programme comprenait quatre cortèges et trois chars, accompagnés de spectacles en plein air, transformant la rue reliant le secteur du monument de Lénine à l’hôtel Muong Thanh Phuong Dong en une véritable scène à ciel ouvert.

Malgré les fortes précipitations, la foule n’a cessé de grossir. De nombreuses familles, parfois accompagnées de jeunes enfants, ont bravé la pluie pour profiter de l’ambiance festive. Sous les parapluies multicolores, les spectateurs ont suivi avec enthousiasme les différents tableaux artistiques, tandis que les lumières des scènes se reflétaient dans les rideaux de pluie, conférant au spectacle une atmosphère particulièrement féerique.

Les cortèges d’artistes ont poursuivi leur parcours avec énergie au rythme de la musique et des jeux de lumière. Spectacles de samba et de malambo, danses latines, numéros de cirque, jonglage avec LED, échasses et danses du feu se sont succédé, attirant un public nombreux des deux côtés de la rue.

Photo : VNA/CVN

Le carnaval a été conçu comme un voyage à travers la lumière, reliant nature, culture, population et aspirations au développement de Nghê An. Les spectacles mêlaient traditions et expressions artistiques contemporaines pour mettre en valeur une province riche de son identité culturelle, tout en s’ouvrant progressivement à la modernité et à l’intégration internationale.

Parmi les temps forts figuraient les chars soigneusement décorés, mettant en scène des paysages et symboles emblématiques de la terre de Nghê. Selon le programme, un grand concert suivi d’un spectacle pyrotechnique aura lieu le 19 août sur la place Hô Chi Minh.

VNA/CVN