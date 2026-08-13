"Go to Bac Ninh" : du numérique à l’écosystème touristique intelligent

"Go to Bac Ninh", initiative du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh (Nord), expérimente une nouvelle approche de la promotion touristique : utiliser les plateformes numériques pour susciter l’envie de voyager, exploiter les contenus pour rapprocher les visiteurs des destinations et transformer progressivement l’intérêt suscité à l’écran en expériences réelles.

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Un air de quan ho (chant alterné), un village de métier transmis de génération en génération ou encore une fête traditionnelle attirant des milliers de personnes… Ces valeurs constituent depuis longtemps l’identité culturelle de la région de Kinh Bac. Mais à l’ère numérique, la question n’est plus seulement de savoir comment les préserver, mais aussi comment rapprocher ce patrimoine du public contemporain, notamment des jeunes générations.

Quand le patrimoine entre dans l’espace numérique

C’est dans cette optique que "Go to Bac Ninh" a été lancé comme un système officiel de communication sur les principales plateformes de réseaux sociaux, afin de promouvoir la culture, les habitants et le potentiel touristique de la localité.

L’un des aspects remarquables du projet réside dans une approche qui ne se limite pas à "mettre des informations en ligne", mais vise à renouveler la manière de raconter une destination.

Plutôt que de proposer de longs contenus à caractère essentiellement promotionnel, les publications sont conçues selon les codes des réseaux sociaux : courtes, rapides, visuelles, au format vertical, avec un ton accessible et un fort potentiel de diffusion. Les histoires liées aux sites historiques, aux villages de métier, aux fêtes traditionnelles, à la gastronomie ou encore au tourisme communautaire sont ainsi racontées dans un langage nouveau.

Derrière ces contenus attrayants se trouve toutefois une exigence d’authenticité. Selon l’équipe chargée de la plateforme, contrairement à de nombreux canaux de promotion touristique lancés par des particuliers ou des entreprises, les informations publiées sur "Go to Bac Ninh" sont vérifiées et validées avec la participation des autorités spécialisées, des artisans et des communautés locales.

Selon Dô Tuân Khoa, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh, l’essentiel est que les informations sur la culture et le tourisme soient à la fois précises et présentées de manière accessible. Lorsque les jeunes disposent d’informations complètes sur une destination, ils sont davantage incités à aller la découvrir par eux-mêmes.

"24h à Bắc Ninh" : une invitation au voyage

L’un des produits numériques phares de "Go to Bac Ninh" est "24h à Bac Ninh - que manger, où aller ?". Son approche ne consiste pas simplement à présenter une destination, mais à construire une expérience touristique. Le public peut ainsi se projeter et imaginer où aller, quoi manger, qui rencontrer et quoi découvrir au cours d’une journée à Bac Ninh.

Photos : TTVH/CVN

Les histoires de la région de Kinh Bac sont ainsi racontées à travers de courtes vidéos, des images attrayantes et des sous-titres en plusieurs langues. Depuis l’écran d’un téléphone, des lieux tels que les musées, les sites historiques, les villages de métier ou les destinations de tourisme communautaire deviennent plus accessibles au jeune public, y compris aux visiteurs étrangers.

Selon Nguyên Thi Thuy Dung, la directrice de la Société par actions Sunny Vietnam, qui gère la plateforme "Go to Bac Ninh", en réalité, les jeunes d’aujourd’hui s’intéressent beaucoup au tourisme communautaire, au tourisme culturel et aux formes de voyage mettant en valeur l’identité locale. Le problème ne réside parfois pas dans leur manque d’intérêt, mais dans l’insuffisance d’informations leur permettant de découvrir ces destinations et de s’y rendre. Lorsque les informations sont complètes, officielles et attrayantes, l’intérêt peut se transformer en expérience réelle, avant de générer à son tour un effet de bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux.

C’est également à ce moment que la communication numérique commence à dépasser sa simple fonction d’information.

Des vues aux comportements touristiques

Une vidéo peut atteindre des milliers, voire des millions de vues. Mais dans le secteur du tourisme, la question la plus importante est la suivante : après avoir regardé la vidéo, les internautes prennent-ils réellement la route ?

C’est précisément l’indicateur que "Go to Bac Ninh" entend privilégier.

Nguyễn Thị Thùy Dung estime : "Un écosystème touristique intelligent se construit lorsque les contenus diffusés sur les plateformes numériques deviennent un pont et un facteur d’attraction pour les visiteurs. Le tourisme devient véritablement intelligent lorsque les touristes passent de l’intérêt à l’action et se rendent à Bắc Ninh."

Photos : VNA/CVN

Elle cite notamment les contenus consacrés au "Train du patrimoine culturel des cinq portes" (ou The Hanoi Train), qui ont atteint des millions de vues et contribué à susciter l’intérêt des visiteurs pour des itinéraires à destination de Bac Ninh, du temple Dên Dô, ainsi que pour la découverte du village de gâteaux phu thê et des airs traditionnels de quan ho. Selon elle, cet exemple montre que la distance entre "contenu numérique" et "comportement touristique" peut progressivement se réduire.

Le "Train du patrimoine culturel des cinq portes" est une ligne patrimoniale reliant Hanoï à Bac Ninh. Il comprend des voitures modernes à deux niveaux, dotées de grandes baies vitrées permettant d’admirer les paysages, et s’inspire de l’ancienne cité impériale de Thăng Long et de ses cinq célèbres portes.

Ainsi, la valeur de la transformation numérique dans le tourisme ne réside pas seulement dans le nombre de personnes touchées. Elle réside surtout dans sa capacité à "transformer l’attention en désir d’expérience", à faire d’un internaute un touriste et d’une destination découverte à l’écran une destination visitée dans la vie réelle.

Numériser plus que le patrimoine

Photos : TTVH/CVN

Bac Ninh bénéficie d’un atout particulier grâce à son riche patrimoine culturel, ses villages de métier et ses formes d’art traditionnel. Le quan ho, le chant then, le xâm, le chèo, le hát văn, les estampes de Dông Hô, la céramique de Phù Lang et les villages de métier traditionnels peuvent tous servir de matière première à la création de nouvelles histoires et de nouveaux produits touristiques.

La technologie joue alors le rôle de "pont", permettant de rapprocher le patrimoine de nouveaux publics, notamment des jeunes habitués à découvrir le monde à travers les écrans.

Dô Tuân Khoa estime : "La technologie ne permet pas seulement de numériser le patrimoine ; elle peut également donner naissance à des produits créatifs et multimédias répondant aux besoins du marché. C’est une orientation nécessaire au développement des industries culturelles."

Transformer le patrimoine en actif

Photo : TTVH/CVN

L’expérience de "Go to Bac Ninh" renvoie ainsi à une question plus large du développement culturel actuel : transformer le patrimoine en actif. Cette notion ne se limite pas à sa valeur économique. Elle englobe également la capacité du patrimoine à continuer de vivre, à être pratiqué par les communautés, à susciter l’intérêt des jeunes générations et à être découvert par les visiteurs.

Dans les faits, plus les valeurs culturelles restent proches de la vie quotidienne, plus elles ont de chances de perdurer.

Selon Nguyễn Thị Thùy Dung, transformer le patrimoine en produits touristiques ne permet pas seulement de créer de la valeur économique, mais offre également aux visiteurs davantage de possibilités de mieux comprendre la culture locale. Pour les touristes étrangers en particulier, ce sont précisément les produits empreints d’identité locale qui contribuent à faire la singularité et l’attractivité du Vietnam.

Thu Huong/CVN