La ville de Cân Tho accélère la numérisation du patrimoine culturel

Un portail numérique consacré aux données sur le patrimoine culturel de Cân Tho sera mis en place afin de soutenir les objectifs de transformation numérique de la ville en matière de gestion du patrimoine, conformément à la résolution N°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, s’apprête à développer un portail numérique dédié aux données sur le patrimoine culturel. L’objectif est d’accroître l’utilisation de la technologie pour préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales, tout en bâtissant progressivement un environnement culturel dans l’espace numérique.

Nguyên Van Bay, directeur du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que ce portail soutiendrait les objectifs de transformation numérique de la ville en matière de gestion du patrimoine, en application de la résolution N°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne.

La ville prévoit d’achever la numérisation de tous les éléments du patrimoine culturel bénéficiant du statut de vestige national ou de vestige national spécial d’ici 2026. Cette initiative vise à intensifier l’application des technologies à la préservation et à la promotion du patrimoine, à favoriser le développement de la culture numérique et des industries culturelles, ainsi qu’à renforcer la gestion publique et les services publics dans le secteur culturel.

Photo : VNA/CVN

Le portail, dont l’achèvement est prévu pour le quatrième trimestre 2026, sera partagé au sein du secteur culturel de la ville. Il constituera une base de données couvrant 52 éléments patrimoniaux reconnus au niveau national, incluant un site classé vestige national spécial, 31 sites classés vestiges nationaux, 16 éléments du patrimoine culturel immatériel national et quatre trésors nationaux.

Le système fournira également des outils de gestion professionnelle, permettra l’élaboration d’une carte numérique des sites patrimoniaux et assurera une connexion avec l’application "Cân Tho Smart". Certains éléments sélectionnés, dont les trésors nationaux, feront l’objet d’une reconstitution numérique en 3D à titre pilote, jetant ainsi les bases d’une numérisation plus large du patrimoine à l’avenir, selon le responsable.

À la suite de la récente fusion administrative, Cân Tho dispose désormais d’un riche réseau de patrimoine historique et culturel. Ces éléments patrimoniaux préservent des souvenirs importants liés à l’exploration et au développement de la région méridionale ainsi qu’aux luttes révolutionnaires du pays, tout en reflétant les valeurs culturelles ancestrales, la solidarité et la coexistence entre les communautés locales.

VNA/CVN