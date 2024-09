Le dirigeant Tô Lâm assiste à un programme artistique commémoratif du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a assisté à l'événement organisé conjointement par la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité central du Parti et la Télévision du Vietnam.

Le programme a offert une expérience émotionnelle, ramenant l'audience à l'année 1965, où le Président Hô Chi Minh entreprit la rédaction d'un document "absolument confidentiel".

Cinquante-cinq ans plus tard, sa pensée, sa moralité et son Testament continuent de guider l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée dans la poursuite de la cause révolutionnaire à laquelle le Président Hô Chi Minh consacra toute sa vie.

Le programme était divisé en deux volets, avec des reportages et des performances artistiques uniques, affirmant les valeurs fondamentales du Testament du Président Hô Chi Minh et son rôle pour les réalisations de la révolution vietnamienne au cours du dernier demi-siècle.

VNA/CVN