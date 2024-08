Le Testament du Président Hô Chi Minh est un exemple pour toute la nation

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a déclaré qu'au cours de ces 55 dernières années, l'idéologie et le Testament du Président Hô Chi Minh accompagnent toujours la nation, guidant l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée à rester fidèles à l'idéal révolutionnaire du défunt dirigeant et à hériter de manière excellente de sa grande carrière révolutionnaire à laquelle il a consacré toute sa vie.

Dans l'œuvre de construction et de défense de la République socialiste du Vietnam, en particulier au cours des près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam a réalisé des succès majeurs, d'une importance historique.

En mettant en œuvre les enseignements du Président Hô Chi Minh, le Parti accorde une attention particulière au travail de construction et de rectification du Parti, le considérant toujours comme une tâche régulière et importante. Le président de l'Assemblée nationale a estimé que ces derniers temps, le travail de construction du Parti dans les organes centraux a connu de nombreux changements positifs.

Trân Thanh Mân a demandé aux organes centraux de suivre de près la direction et les orientations du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat pour mettre en œuvre de manière complète, cohérente et approfondie le travail de construction du Parti, en maintenant fermement le principe du centralisme démocratique, en se concentrant sur le travail politique et idéologique, en luttant contre les arguments erronés et hostiles, et en protégeant solidement la base idéologique du Parti.

Le président de l'AN a exigé que les organes centraux mettent en œuvre strictement les résolutions du Comité central sur la construction et la rectification du Parti, prennent des mesures fermes pour prévenir, repousser et traiter sévèrement les cadres et membres du Parti qui montrent des signes de dégradation de l'idéologie politique, de la morale et du mode de vie, ainsi que des manifestations d'auto-évolution et d'auto-transformation.

Il a également insisté sur la mise en œuvre de la Conclusion n° 01 du Bureau politique concernant l'étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité, et du style de Hô Chi Minh, ainsi que le renforcement du rôle exemplaire et pionnier des cadres et membres du Parti pour accomplir de manière excellente les missions politiques des organes centraux.

Chaque victoire et chaque pas en avant de la révolution vietnamienne sont liés à l'énorme dévouement du Président Hô Chi Minh. L'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée s'engagent à hériter de sa grande carrière, à lutter résolument et avec persistance pour sauvegarder fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, à faire du Vietnam une nation forte, démocratique, équitable et civilisée avec un peuple prospère, à maintenir la solidarité et le consensus au sein du Parti, à promouvoir l'édification et la réformation du Parti, et à continuer d'étudier et de suivre son idéologie, son exemple moral et son style, a affirmé Trân Thanh Mân.

Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a affirmé que le Testament du Président Hô Chi Minh est un document historique extrêmement précieux au niveau de la plate-forme du Parti - un trésor national, exprimant profondément l'idéologie, la moralité, le style exemplaire et le cœur compatissant d'un grand leader révolutionnaire.

Lors du colloque, les participants ont examiné le Testament du Président Hô Chi Minh sous divers aspects afin de mieux comprendre sa valeur historique et sa stature, souligné les réalisations et les leçons acquises au cours des 55 années de mise en œuvre du Testament dans les organes centraux et clarifié les orientations qu'il donne à la révolution vietnamienne dans le contexte actuel. Ils ont également proposé des mesures pour continuer à mettre en œuvre efficacement le Testament dans les organes centraux.

VNA/CVN