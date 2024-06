Le temps béni des colonies

En France, certains partaient en juillet, d’autres en août, et même les deux pour quelques uns, à la recherche de nouveaux amis ou de nouvelles passions. De mon temps, aller en colonie, c’était aussi profiter de l’air pur, exercer une ou plusieurs activités physiques, découvrir une nouvelle région, manger équilibré ou tout simplement se reposer.

Au Vietnam, en 2024, les colonies de vacances ou camps d’été ne manquent pas non plus. Dans le dossier du numéro 23, on prenait ainsi connaissance de différents modèles appréciés et recherchés, en lien avec les domaines militaire, de la police voire des pompiers. On y parlait aussi de camps sportifs.

La danse avait été choisie en Une avec une très jolie fillette guidant avec talent ses camarades, toutes habillées aux couleurs du drapeau vietnamien. On sait que les spectacles de danses et de chants menés par tous ces jeunes sont toujours de grands moments et l’apothéose d’une ou de plusieurs semaines d’apprentissage et de répétitions.

Tout ceci va de pair avec de hauts décibels, ainsi, d’autres jeunes optent pour des séjours plus singuliers comme des retraites de méditation dans un monastère. On dit que ces derniers offrent des expériences spirituelles uniques à ces jeunes qui abandonnent longuement leurs écrans pour l’occasion, et c’est tant mieux. De nouvelles tendances se trouvent aussi du côté des nouveaux espaces, de l’aventure et du don de soi.

On lit ainsi avec plaisir la Dr. en éducation Nguyên Thuy Anh qui rappelle qu’en plus d’accumuler des connaissances, les enfants ont besoin “d’essayer d’autres activités - y compris des travaux manuels comme arracher les mauvaises herbes, cultiver des légumes ou élever des poules”.

Fini le petit confort, il faut vivre au plus près de la nature, sans climatisation, sans eau chaude mais toujours dans un cadre joyeux, rassurant et attrayant pour les jeunes, d’où l’importance de former de bons moniteurs, animateurs et autres éducateurs et psychologues. Les colonies de vacances offrent toujours des souvenirs inoubliables et sont donc indispensables à la jeunesse.

En poursuivant la lecture du numéro 23, j’ai découvert le nom d’un petit hameau pauvre niché au cœur des montagnes du district de Bao Lac, dans la province de Cao Bang (Nord) : le hameau de Cà Lo. Et si on organisait des colos à Cà Lo, ce serait une expérience unique en compagnie de jeunes de l’ethnie Dao.

Pas de doute, vivent les colos !

Hervé Fayet/CVN