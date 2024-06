Le Vietnam et la Slovénie ont un grand potentiel pour renforcer leur coopération

L'ambassadeur du Vietnam en Autriche et en Slovénie, Nguyên Trung Kiên, a estimé que le Vietnam et la Slovénie avaient un grand potentiel pour renforcer leur coopération pour un développement commun, pour la paix, la sécurité et la stabilité des deux pays ainsi que de la région et du monde.

Le diplomate a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Slovénie (7 juin).

Depuis l’établissement des relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et la Slovénie se développent constamment et fortement, a-t-il constaté.

Les deux pays ont défini certaines orientations pour promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, telles que la multiplication des visites de délégations à tous les niveaux, la coordination étroite et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, notamment aux Nations unies, au Dialogue Asie - Europe (ASEM) et dans le cadre de la coopération ASEAN - UE, a-t-il indiqué.

Concernant les échanges commerciaux, l'ambassadeur Nguyên Trung Kiên a estimé que la valeur du commerce bilatéral avait augmenté de manière constante et stable ces dernières années, atteignant 573 millions d'USD en 2023 et 161 millions d'USD au cours des quatre premiers mois de 2024.

En matière d’investissement, la Slovénie compte trois projets avec un capital social total de 2,27 millions d'USD, se classant au 92e rang parmi les 144 pays investissant au Vietnam, a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, la Slovénie possède des atouts en matière d'innovation dans les secteurs des services et de la technologie. Grâce à sa situation géographique favorable, la Slovénie constitue une importante porte d'accès à l'Europe en général, l'Europe centrale et l'Europe du Sud-Est en particulier. La Slovénie possède le port de Koper, le plus grand port en eau profonde d'Europe centrale sur la côte méditerranéenne. Il s'agit d'une porte d'entrée importante permettant au Vietnam d'acheminer des marchandises vers l'Europe.

Ce pays d'Europe centrale prospère également dans les sports, accueille de nombreux événements sportifs internationaux et dispose d'un grand potentiel de coopération avec le Vietnam.

De son côté, le Vietnam a une population nombreuse et une économie à croissance rapide en Asie du Sud-Est, une région en pleine croissance. Le Vietnam promet d'être un marché potentiel pour l'innovation de la Slovénie.

L'ambassadeur Nguyên Trung Kiên a également estimé que la Slovénie présentait de nombreuses similitudes avec le Vietnam en matière de coopération internationale visant à renforcer la position du pays.

Actuellement, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Slovénie s'intéresse à la défense des droits et intérêts des petits et moyens pays, bénéficiant du soutien et de l'appréciation de la communauté internationale, en particulier des pays en développement.

