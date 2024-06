Parcours de 10 ans du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam

Photo : CTV/CVN

À l’occasion du 10e anniversaire de la Journée traditionnelle (27 mai) du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam - VNDKO (relevant du ministère de la Défense), le directeur adjoint Mac Duc Trong a raconté le parcours de développement de ce centre pour atteindre une réputation dans la formation des officiers pour les opérations de maintien de la paix de l'Organisation des nations unies (ONU).

Pourriez-vous nous faire part des résultats qu’a obtenus le Vietnam en une décennie de participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU ?

Au cours des dix dernières années, le pays a envoyé plus de 800 officiers et soldats professionnels à des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Trois étapes clés franchies au cours de cette période sont le déploiement des deux premiers officiers individuels en 2014, du premier hôpital de campagne de niveau 2 en 2018 et de la première unité de génie militaire No1 en 2022.

Le Vietnam a en outre atteint le plus haut niveau de performance d’officiers, supérieur à la moyenne des autres pays participant aux missions de maintien de la paix.

Le pays a établi avec succès un hôpital de campagne de niveau 2 dans des zones très difficiles aux infrastructures insuffisantes tout en répondant aux normes internationales requises en matière de compétences professionnelles et techniques.

Celui-ci a permis une capacité d’accueil et de soin de 1.200 à 2.000 patients par an, au lieu de 200 à 300 jusque-là, malgré les conditions difficiles au Soudan du Sud.

Photo : VNA/CVN

Le commandant de la mission des Forces intérimaires de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), le vice-secrétaire général de l'ONU et d'autres responsables ont tous félicité l'unité vietnamienne du génie militaire à Abiyé pour avoir dépassé les attentes de l'ONU lors de leurs visites. Non seulement e, accomplissant rapidement leurs tâches mais aussi en répondant à toutes les exigences de l'ONU dans des situations et des conditions difficiles, impliquant de mener un travail humanitaire sur plusieurs fronts tels que la construction de systèmes de drainage et d’écoles le soutien des habitants. Ces efforts ont dépassé les attentes de cette organisation internationale.

Quels sont les expériences acquises par le Vietnam à travers ces collaborations internationales ?

C’est l’occasion pour les officiers vietnamiens d’améliorer leurs compétences en langues étrangères.

Par ailleurs, dans ce contexte multinational, il faut faire face à des problématiques liées au droit international, aux traités, aux conventions internationales, à la résolution de conflits, à la protection des femmes et des enfants... Cela contribue également à améliorer les connaissances des soldats vietnamiens sur les enjeux internationaux.

Photo : VNA/CVN

Une fois que les soldats vietnamiens ont terminé leur mandat à la mission de maintien de la paix de l'ONU et retournent dans leurs unités au pays, ces expériences restent acquises et permettent de mieux coopérer avec des partenaires et la communauté internationale.

Comment faire du VNDKO l'un des principaux centres de formation de maintien de la paix dans la région ?

Une formation préalable au déploiement des unités est réalisée, ce qui représente un défi en raison du programme complet de formation de l'ONU. Le Vietnam dispense ces cours avec méthode et sérieux, répondant à toutes les exigences de formation de cette organisation internationale. Cette autonomie en matière de formation au niveau des unités est une étape cruciale pour notre pays.

En terme de formation internationale, il fallait auparavant avoir recours à des instructeurs étrangers en raison de manque d’expérience à l’échelle locale ; puis à un co-enseignement avec des instructeurs nationaux. Le Vietnam dispense désormais des formations à des étudiants nationaux et internationaux, en coordination avec des experts étrangers.

Les résultats en vue de devenir un centre de formation au maintien de la paix internationalement renommé sont bon et les choses prennent forme.

Hiên Hanh - Dan Thanh/CVN