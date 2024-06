La Thaïlande prend en haute considération son partenariat stratégique avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Pham Viêt Hùng a félicité Maris Sangiampongsa pour son nouveau poste et a affirmé qu'il ferait des efforts pour contribuer à approfondir l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays vers de nouveaux sommets.

La Thaïlande apprécie toujours le partenariat stratégique renforcé avec le Vietnam, a affirmé Maris Sangiampongsa, estimant que les deux pays disposaient encore d'une grande marge de coopération. Il a souligné qu'il continuerait de veiller à promouvoir des relations plus solides entre les deux pays.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande dans les temps à venir, notamment l'échange de délégations à tous les niveaux et la promotion d'un système de coopération mutuellement bénéfique dans l'investissement, le commerce, le tourisme, les échanges entre les peuples, la coopération décentralisée et l'amélioration des liaisons de transport.

VNA/CVN