Un expert slovène apprécie le potentiel de coopération avec le Vietnam

Le Vietnam et la Slovénie disposent d'un énorme potentiel pour renforcer leur coopération dans de nombreux domaines tels que le travail, le tourisme, la logistique et l'importation et l'exportation de produits agricoles, a déclaré l'ancien directeur général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Slovénie (CCIS), Ales Cantarutti.

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, Ales Cantarutti a déclaré qu'il y a environ huit ans, alors qu'il était secrétaire d'État en charge de l'économie, le gouvernement slovène avait décidé de considérer le Vietnam comme l'un des marchés les plus importants pour la Slovénie en dehors de l'Union européenne (UE). C'est pourquoi le gouvernement slovène a préparé un plan d'action spécial pour renforcer les relations de coopération entre entreprises slovènes et vietnamiennes, a-t-il fait savoir.

Il a déclaré qu'une délégation d'entreprises slovènes s'était rendue au Vietnam à cette époque, au cours de laquelle les deux parties avaient discuté de domaines potentiels de coopération tels que la logistique et le commerce, le tourisme, et surtout l'importation et l'exportation dans les deux sens. La prochaine étape importante a été la création du Comité intergouvernemental de coopération économique entre les deux nations, a fait remarquer Ales Cantarutti.

Selon lui, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la coopération économique, mais le Vietnam est resté au cœur de la stratégie des entreprises slovènes qui cherchent à s'implanter sur le marché asiatique. La Slovénie considère en effet le Vietnam comme une porte d'entrée vers le marché asiatique et espère que les entreprises vietnamiennes profiteront de ce petit pays membre de l'UE pour rechercher des opportunités sur le marché de l'UE avec près de 450 millions de consommateurs.

La coopération économique s'est progressivement rétablie après la pandémie, et la CCIS a organisé plusieurs séminaires pour renforcer la coopération et augmenter les échanges de délégations, a-t-il déclaré. Le renforcement des liens ouvrira des opportunités aux entreprises pour signer des contrats. La CCIS considère le Vietnam comme un partenaire attractif car il s'agit d'une économie en développement rapide avec une population jeune, ce qui peut apporter des opportunités à la fois à l'UE et à la Slovénie, a-t-il ajouté.

Par rapport à certaines autres économies de la région, le Vietnam reçoit une attention particulière de la Slovénie car il est plus compatible avec cette nation européenne, a-t-il souligné. Ales Cantarutti a déclaré que l'amitié traditionnelle et la connaissance du Vietnam par le public slovène constituent une base très favorable pour renforcer la coopération. La CCIS et le monde des affaires slovènes ont également discuté avec l'ambassadeur du Vietnam en Autriche et en Slovénie de la possibilité de faire venir des travailleurs vietnamiens contractuels en Slovénie, qui connaît actuellement une pénurie de main-d'œuvre.

Ales Cantarutti a également évoqué les perspectives de coopération dans les secteurs à forte intensité de connaissances et les nouvelles technologies, ainsi que la collaboration interuniversitaire.

VNA/CVN