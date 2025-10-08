L'ONU alloue un million de dollars à la lutte d'urgence contre l'épidémie de choléra au Tchad

Le coordonnateur des secours d'urgence des Nations unies, Tom Fletcher, a alloué un million de dollars provenant du Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) aux efforts de réponse d'urgence à l'épidémie de choléra meurtrière qui sévit au Tchad, a déclaré mardi 7 octobre un porte-parole de l'ONU.

Ce nouveau financement, qui complète les 3 millions de dollars précédemment alloués à la lutte contre le choléra au Tchad, vise à contenir la propagation de la maladie, principalement en améliorant l'accès à l'eau et à l'assainissement, en fournissant un soutien médical à la population et en renforçant les activités communautaires visant à sensibiliser aux risques et à encourager la prévention proactive, a déclaré lors de son point de presse quotidien Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Dimanche 5 octobre, plus de 2.600 cas suspects et près de 150 décès avaient déjà été signalés dans le pays, où l'épidémie touche les provinces orientales du Ouaddaï et du Sila, des zones qui accueillent un grand nombre de personnes déplacées par le conflit au Soudan voisin, ainsi que la province centrale du Guera, a déclaré M. Dujarric.

Les chiffres indiquent un taux de mortalité potentiel de près de 6%, ce qui est bien supérieur au seuil d'urgence de 1% défini par l'Organisation mondiale de la santé, a-t-il précisé.

Depuis le début de l'année, le CERF a débloqué 11 millions de dollars pour lutter contre des épidémies de choléra et atténuer leurs effets dans cinq pays africains, dont le Tchad, a indiqué le porte-parole.

