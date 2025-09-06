Tchad : plus de 110 décès liés au choléra dans l'Est du pays

>> Tchad : triples élections après trois ans de régime spécial
|Le personnel médical soigne un patient atteint de choléra dans un hôpital en Afrique.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Ces chiffres ont été communiqués lors d'une rencontre de coordination pour la riposte à l'épidémie de choléra, dirigée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim, à N'Djamena, la capitale du Tchad.
Le coordonnateur du centre d'opérations d'urgence en santé publique, Dissia Fitouin, a précisé que depuis le début de l'épidémie à la mi-juillet, 1.631 cas suspects ont été enregistrés, dont 113 décès, parmi lesquels 51 sont survenus en communauté.
Pour contenir cette épidémie, le ministère a indiqué avoir reçu 1.120.295 doses de vaccins, déjà déployées dans l'est du pays, où la vaccination se poursuit. L'antenne tchadienne du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a par ailleurs annoncé que 740.000 doses supplémentaires étaient disponibles et seraient acheminées vers le Tchad.
Xinhua/VNA/CVN