Tchad : plus de 110 décès liés au choléra dans l'Est du pays

Cent treize décès ont été enregistrés dans sept districts sanitaires répartis à travers les provinces du Ouaddaï et du Sila, dans l'Est du Tchad, a-t-on appris auprès du ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention.

>> Tchad : triples élections après trois ans de régime spécial

>> L'Afrique enregistre plus de 4.200 décès dus au choléra et au mpox en 2025

>> Tchad : l'ex-Premier ministre Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme

>> Le Soudan frappé par la pire épidémie de choléra, au moins 40 morts

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces chiffres ont été communiqués lors d'une rencontre de coordination pour la riposte à l'épidémie de choléra, dirigée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim, à N'Djamena, la capitale du Tchad.

Le coordonnateur du centre d'opérations d'urgence en santé publique, Dissia Fitouin, a précisé que depuis le début de l'épidémie à la mi-juillet, 1.631 cas suspects ont été enregistrés, dont 113 décès, parmi lesquels 51 sont survenus en communauté.

Pour contenir cette épidémie, le ministère a indiqué avoir reçu 1.120.295 doses de vaccins, déjà déployées dans l'est du pays, où la vaccination se poursuit. L'antenne tchadienne du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a par ailleurs annoncé que 740.000 doses supplémentaires étaient disponibles et seraient acheminées vers le Tchad.

Xinhua/VNA/CVN