Des jeunes médecins volontaires pour un Vietnam en bonne santé

Photo : VNA/CVN

Le programme "Les jeunes médecins sont volontaires pour un Vietnam en bonne santé" est lancé par le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam et l’Association de jeunes médecins du Vietnam.

Ce programme de cette année devrait se dérouler à travers le pays de mai à octobre avec les objectifs suivants : 20.000 jeunes médecins participant à des examens médicaux et à des consultations de santé en personne et en ligne. Le nombre de personnes bénéficiant d'une consultation directe et d'un examen médical est de 100.000. Le nombre de personnes bénéficiant d’un dépistage de maladie grâce à la plateforme d’intelligence artificielle (IA) est d’un million.

L'Association de jeunes médecins du Vietnam espère fournir un soutien financier ou médical gratuit à au moins un millier de personnes, de patients et d'enfants en difficulté, mettre en œuvre un programme d'examen médical et offrir des cadeaux aux travailleurs démunis.

Toujours dans le cadre du Parcours, plus de 20.000 personnes du pays bénéficieront d'examens et de tests gratuits de la fonction rénale dans les programmes communautaires et dans les hôpitaux participant au programme.

Lors de la cérémonie de lancement prévue le 18 mai, le comité d'organisation s'est fixé pour objectif d'organiser des examens médicaux pour plus de 2.000 personnes dans la ville.

VNA/CVN