Le Premier ministre appelle les Vietnamiens à s’inscrire comme donneurs d’organes

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis cet appel lors d’une cérémonie de lancement de la campagne de don d’organes et de tissus à l’hôpital Viêt Đuc (Vietnam - Allemagne) à Hanoï par le ministère de la Santé, la Croix-Rouge vietnamienne et l’Association des dons d’organes et de tissus.

Le chef du gouvernement a souligné que le don d’organes et de tissus est l’un des cadeaux les plus significatifs que l’on puisse offrir aux autres. Au Vietnam, des milliers de personnes ont reçu avec succès des greffes d’organes et leurs vies ont été épargnées grâce à la générosité et au partage de personnes de bon cœur.

Il a déclaré qu’au cours des trois dernières décennies, le travail de transplantation d’organes a réalisé des progrès remarquables grâce aux politiques incitatives du Parti et de l’État, aux efforts du personnel médical, au soutien du public et, en particulier, aux nobles sacrifices des donneurs d’organes.

Depuis que le Vietnam a réalisé avec succès la première transplantation d’organes il y a 30 ans, le pays est devenu un expert dans la transplantation de toutes sortes d’organes et a récemment réalisé de nombreuses transplantations multi-organes.

Le dirigeant a déclaré que le Parti et l’État accordent toujours une attention particulière aux soins de santé, en particulier aux domaines émergents utilisant la technologie moderne tels que le don et la transplantation d’organes, et qu’ils ont mis en place de nombreux mécanismes, politiques et lois pour soutenir ce travail.

"C’est un point positif, une source de fierté, un témoignage de progrès exceptionnels, démontrant le niveau d’expertise, l’expertise technique approfondie et l’expérience diversifiée des spécialistes en transplantation d’organes et de l’industrie vietnamienne de la transplantation d’organes dans le secteur de la santé du pays", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que le 19 mai - anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh - devrait être un jour de gratitude pour les donneurs d’organes et de tissus.

Il a félicité les responsables du ministère de la Santé ainsi que les travailleurs de la santé vietnamiens, en particulier les professeurs, les médecins, les fonctionnaires et le personnel médical travaillant dans le domaine de la transplantation d’organes, qui font preuve d’un grand sens des responsabilités et poursuivent continuellement de nouvelles recherches dans le but de "traiter les maladies et sauver les gens".

Mais il a exprimé son inquiétude quant aux sources limitées de dons d’organes après la mort ou à la mort cérébrale et au fait que la demande de transplantations d’organes n’est toujours pas satisfaite.

"La santé de chacun est la ressource la plus précieuse, tant pour l’individu que pour la société dans son ensemble", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Quelque 3.812 inscriptions

Il a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à intensifier leur travail dans le domaine des technologies de l’information, afin de rendre plus rapide et plus facile l’inscription des personnes au don de tissus et d’organes afin que toutes les personnes éligibles puissent être répertoriées.

Il a ajouté que, dans la mesure où le don d’organes est entièrement volontaire et ne vise pas un gain financier, tous les actes de commercialisation, y compris l’achat et la vente de tissus et d’organes humains, doivent être interdits.

Lors de la cérémonie de lancement, le chef du gouvernement et des responsables des agences gouvernementales figuraient parmi ceux qui se sont inscrits comme donateurs, portant le total à 3.812 jusqu’à présent.

En 2022 et 2023, le Vietnam a réalisé plus de 1.000 opérations, dont des transplantations de reins, de foie, de cœur et de poumons, et c’est aujourd’hui le pays avec le plus grand nombre de transplantations d’organes par an dans la région.

Photo : VNA/CVN

Les donneurs vivants fournissent plus de 94% des organes utilisés lors des transplantations. À l’heure actuelle, environ 86.000 personnes, soit 0,086% de la population, se sont inscrites à donner leurs organes après leur décès.

Avant 2023, le pays ne comptait que cinq hôpitaux qui effectuaient le diagnostic de mort cérébrale par réanimation pour le don de tissus d’organes, mais désormais, cette pratique est mise en œuvre dans neuf hôpitaux. Le ministère de la Santé a construit un réseau national d’hôpitaux donateurs comprenant 68 hôpitaux.

VNA/CVN