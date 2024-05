Santé

Sécurité sanitaire des aliments : risques de la nourriture de rue

En tant que plus grande ville du pays avec des dizaines de milliers de vendeurs de rue, Hô Chi Minh-Ville a toujours rencontré des difficultés dans le contrôle efficace de la sécurité sanitaire des aliments

Chaque jour, des dizaines de chariots vendant de la nourriture et des boissons apparaissent devant les portes de l'école primaire Bui Minh Truc (district 6, 8e arrondissement) pour “importuner” les élèves.

De nombreux parents et élèves ont pris la mauvaise habitude d'acheter des plats de rues pour leur petit-déjeuner juste avant d'aller en cours. Nguyên Thi Thao (habitant au 2225 Pham The Hiên, 8e arrondissement) dit que son fils aime prendre son petit-déjeuner ici et que c’est pourquoi elle lui achète généralement un pain à la viande dans un chariot de rue devant l’entrée de l'école.

Le problème des vendeurs de nourriture et de boissons autour des portes des écoles dure depuis longtemps. Bien que les écoles et les autorités locales aient pris à plusieurs reprises des mesures pour éliminer ce type de commerce potentiellement dangereux, cela finit toujours par recommencer.

C’est aussi le cas dans de nombreuses autres rues de Hô Chi Minh-Ville, envahies chaque matin par les vendeurs de rue. Pour de nombreux acheteurs, ces vendeurs sont une commodité en termes de rapidité, d’organisation pratique et de prix. Juste devant le portail de l'Hôpital obstétrique Tu Du (rue Nguyen Thi Minh Khai, 1er arrondissement), de nombreux vermicelles, nouilles, soupes de riz sont proposés, avec quelques tables et chaises pour les clients, dont des femmes enceintes et leurs proches. Malgré les risques, ils acceptent d’y manger car c’est une habitude bien ancrée.

Le point commun des chariots de nourriture de rue est qu’ils ne disposent pas de matériel de stockage spécialisés tels que des rideaux de protection (anti-poussière), ni d’eau courante pour laver les tasses, bols et baguettes. D’autre part, les vendeurs de rue ne connaissent pas et n’effectuent pas les procédures relatives à l’hygiène alimentaire.

Difficile de contrôler de la sécurité sanitaire des aliments

Récemment, 16 élèves de 4 écoles primaires de Hô Chi Minh-Ville ont souffert d'intoxication alimentaire et ont dû être hospitalisés après avoir mangé des rouleaux de printemps vendus devant la porte de l'école. Bien qu'aucun incident grave ne se soit produit, cela suscite des inquiétudes quant à la gestion de ce type de commerces alimentaires. Auparavant, Hô Chi Minh-Ville avait également connu un cas d'empoisonnement botulique qui avait provoqué l'hospitalisation de nombreuses personnes ayant consommé les saucisses d’un vendeur ambulant.

Dans le contexte de chaleur actuelle, le Docteur Lê Minh Lan Phuong de l’Hôpital pédiatrique numéro 1 de Hô Chi Minh-Ville, averti que la nourriture de rue vendue devant la porte de l'école constitue une menace dangereuse pour la santé des élèves. Selon le Dr Phuong, la température élevée favorise la prolifération des bactéries, rendant les aliments sensibles au rancissement et à la détérioration. En particulier, les aliments vendus dans la rue, car leur origine est inconnue et qu’on n’a aucune certitude sur leur conservation et leur transformation. "Pour limiter les risques d'infections gastro-intestinales et d'intoxications alimentaires, les parents devraient faire en sorte que leurs enfants mangent des aliments cuits et provenant de lieux réputés", conseille le Dr Phuong.

Selon les statistiques du Service de la sécurité sanitaire des aliments de Hô Chi Minh-Ville, il y a actuellement environ 16.000 vendeurs ambulants de nourriture dans la région. Pour le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, ce service a lancé le Mois d'action pour la sécurité sanitaire des aliments, qui dure du 15 avril au 15 mai et se concentre sur l’inspection des cuisines collectives, des restaurants scolaires et des points de vente de nourriture à proximité des écoles dans les 21 districts et dans la ville de Thu Duc.

Au total, 11 équipes d'inspection ont été mises en place sur les établissements de production des repas industriels, des additifs alimentaires et des services de restauration de la ville, et l’inspection de plus de 2.000 établissements est prévue. Pham Khanh Phong Lan, cheffe du Service municipal de sécurité sanitaire des aliments , a admis qu'en raison d’un personnel d'inspection réduit, celle-ci est principalement effectuée dans les cuisines collectives et les cantines des écoles. Les autres cas sont peu observés, en particulier les vendeurs ambulants.

Pour garantir la sécurité alimentaire, le chef du Service municipal de la sécurité sanitaire des aliments recommande à la population de manger des aliments cuits et de boire de l'eau préalablement bouillie. Les parents sont encouragés à sensibiliser leurs enfants à limiter l’utilisation de produits d’origine inconnue et d’aliments (fast-foods) vendus devant la porte de l’école.

Texte et photos : Quang Châu/CVN