Examens cardiaques gratuits pour plus de 370.000 enfants dans 49 villes et provinces

L'Association de patronage des patients défavorisés de la province de Quang Binh (Centre) a lancé le 26 avril un programme d'examen des maladies cardiaques congénitales et de vaccination contre la grippe dans trois provinces de Quang Binh, Dak Lak et Lâm Dông (hauts plateaux du Centre).

L'objectif du programme est de fournir des examens, une détection précoce et un traitement rapide des maladies cardiaques congénitales pour les enfants défavorisés, tout en aidant à prévenir les maladies dangereuses et à protéger la santé des enfants et des personnes vivant dans des zones défavorisées.

L'objectif du programme est de fournir des examens, une détection précoce et un traitement rapide des maladies cardiaques congénitales pour les enfants défavorisés, tout en aidant à prévenir les maladies dangereuses et à protéger la santé des enfants et des personnes vivant dans des zones défavorisées.

Dans la province de Quang Binh, le programme est mis en œuvre à l'échelle provinciale. Notamment, du 23 au 26 avril, l'Association de parrainage des patients défavorisés de la province de Quang Binh a collaboré avec d'autres unités pour réaliser des examens cardiaques en faveur de plus de 3.500 enfants des communes de Truong Son, Truong Xuân, Xuân Ninh, Gia Ninh (district de Quang Ninh). Les médecins ont découvert que 22 enfants souffraient d'une maladie cardiaque congénitale, dont 17 nécessitent une intervention chirurgicale à l'hôpital Hoàn My Dà Nang.

Dans le cadre de ce programme, dans la commune de Truong Xuân, district de Quang Ninh, 300 doses de vaccin contre la grippe ont été administrées à des enfants et à des personnes âgées.

Depuis 2007, le programme a fourni des examens cardiaques gratuits à plus de 370.000 enfants dans 49 villes et provinces du pays.

À l'avenir, la Fondation VinaCapital et Sanofi Vietnam continueront d'organiser des examens de maladies cardiaques congénitales chez les enfants et d'administrer 500 doses de vaccin contre la grippe aux personnes en situation difficile dans les provinces de Dak Lak et de Lâm Dông.

