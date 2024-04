Des millions d'enfants vietnamiens protégés par la vaccination depuis 40 ans

Dans leur communiqué, ces deux organisations soulignent que la vaccination a protégé des millions d'enfants vietnamiens contre de nombreux types de maladies au cours des 40 dernières années.

Le nombre d'enfants mourant de causes évitables par la vaccination au Vietnam a été considérablement réduit depuis 1981, lorsque le Vietnam a introduit le Programme élargi de vaccination (PEV) dans le but de garantir que chaque enfant, partout au Vietnam, puisse bénéficier de la protection vitale des vaccinations de routine.

Depuis le début du programme, le Vietnam a éradiqué la variole et la polio, éliminé le tétanos néonatal et réduit considérablement d'autres maladies évitables par la vaccination telles que la rougeole, la diphtérie, la coqueluche et l'encéphalite japonaise, en vaccinant des millions d'enfants.

Selon l’OMS et l’UNICEF, les vaccins constituent l’une des plus grandes réalisations de l’humanité. À l’échelle mondiale, au cours des 50 dernières années seulement, les vaccins ont sauvé près de 154 millions de vies (plus de trois millions par an), et plus d’enfants vivent désormais jusqu’à leur premier anniversaire et au-delà qu’à tout autre moment de l’histoire de l’humanité.

Accélérer les efforts

La représentante de l'UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, a fait remarquer que : "Le programme de vaccination du Vietnam a contribué à sauver la vie d’enfants et à atténuer l’impact dévastateur des maladies évitables par la vaccination sur les familles, les communautés et le pays dans son ensemble depuis plus de 40 ans. Pour l’avenir, nous encourageons vivement le gouvernement du Vietnam à maintenir cette formidable réussite, afin que chaque enfant ait la possibilité de survivre, de s’épanouir et de mener une vie saine".

Au Vietnam, les vaccins couverts par le programme sont gratuits pour tous les enfants. La vaccination est sûre et constitue le moyen le plus efficace de protéger les enfants contre de nombreuses maladies mortelles évitables. Cependant, comme dans de nombreux autres pays, les services de vaccination de routine au Vietnam ont été perturbés pendant la pandémie de COVID-19. Les enfants qui ne sont pas vaccinés courent un risque accru de maladies graves qui peuvent être facilement évitées grâce à un vaccin. En outre, un nombre élevé d’enfants non vaccinés peut entraîner des épidémies de maladies évitables par la vaccination. Ces risques menacent les progrès réalisés par le Vietnam en matière de réduction de la mortalité infantile au cours des dernières décennies.

Il est important que le gouvernement continue à accélérer ses efforts et à prendre des mesures audacieuses pour garantir que les vaccins essentiels parviennent à tous les enfants en temps opportun – non seulement à ceux qui doivent être vaccinés, mais également à tous ceux qui ont manqué leurs vaccinations au cours des quatre dernières années.

La représentante de l'OMS au Vietnam, Docteure Angela Pratt, a déclaré : "Le succès du Vietnam dans l'élimination de certaines maladies évitables par la vaccination et dans la réduction spectaculaire des taux d'autres maladies évitables par la vaccination montre le pouvoir de la vaccination. Les mesures visant à obtenir ces résultats remarquables ont été menées par le gouvernement et soutenues par une forte coopération des agents de santé des communes les plus reculées, des partenaires locaux, des organisations communautaires, des dirigeants et communautés locaux, des partenaires internationaux de développement, des donateurs et des scientifiques durant de nombreuses années. Mais certains de ces acquis sont actuellement menacés : nous devons agir de toute urgence pour combler les déficits immunitaires existants et garantir que les vaccins vitaux parviennent à chaque enfant, partout dans le pays, aujourd’hui et à l’avenir".

