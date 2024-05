1Life : des trousses de secours engagées pour la tranquillité de tous

Photo : NCDT/CVN

Forte de plus de 15 ans d’expérience en marketing et en gestion au sein de plusieurs entreprises multinationales, Nguyên Thanh Thùy, née en 1982, s’est découvert une nouvelle vocation. Passionnée de voyages, elle a visité plus de 45 pays et acquis des compétences dès son plus jeune âge tout en réalisant l'importance cruciale des compétences et des connaissances en matière de santé, que ce soit chez soi ou en voyage.

"En 2018, lors d'une formation aux gestes de premiers secours à la clinique privée Happy Baby dispensée par la pédiatre Trân Thi Huyên Thao, autrice de la série de livres +Bac si riêng cua be yêu'+ (Le médecin personnel de votre bébé), j'ai réalisé à quel point ces compétences étaient précieuses. Cependant, une fois la formation terminée, je me suis retrouvée sans outils pour les mettre en pratique à la maison ou en voyage", partage Thanh Thùy.

Un nouvel idéal

Au cours de la formation, la docteure Huyên Thao souligna entre autre qu'au cours de ses 20 années de carrière, elle avait été confrontée à de nombreux cas de premiers secours mal administrés, impliquant des conséquences néfastes sur la santé des enfants. Son objectif à travers cette formation était donc de transmettre ces compétences essentielles à la communauté, en particulier aux jeunes parents.

Photo : TN/CVN

Après avoir suivi la formation et écouté les conseils médicaux prodigués au cours de celle-ci, Thanh Thùy a eu l'idée de créer des trousses de secours pour les familles vietnamiennes et d'organiser des cours d’apprentissage des gestes de premiers secours.

"Dans le monde entier, lorsqu'on apprend les techniques de survie, les premiers secours font toujours partie des 3 grandes priorités. Dans de nombreuses situations d'urgence, connaître les gestes adéquats et disposer d'une trousse de premiers secours peut sauver des vies, que ce soit la vôtre ou celle d'autrui. Les membres d’une communauté sont toujours prêts à se soutenir mutuellement en cas de besoin et les citoyens sont de plus en plus conscients des notions de sécurité", déclare alors Thanh Thùy.

Par la suite, la jeune femme a acheté des trousses de secours aux États-Unis et en Europe. Elle a mené des recherches, effectué des sondages sur les équipements de premiers secours disponibles au Vietnam et interrogé les Vietnamiens sur leurs connaissances en la matière.

Début 2021, Thanh Thùy a lancé les premiers kits de secours 1Life. Ceux-ci sont déclinés en 5 types de trousses, chacune accompagnée d'instructions d'utilisation détaillées. Les débuts ont été prometteurs : en 2023, 1Life a vendu 4.000 trousses de secours de tous types.

Il faut dire que 1Life a mené une enquête auprès d’environ 3.500 personnes via les réseaux sociaux à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville en juin 2023 et que les résultats sont édifiants : 51% de réponses incorrectes concernant les premiers secours en cas de saignement de nez, 39% en cas de convulsions, et 27% en cas d'étouffement dû à l’ingestion de corps étrangers. D’autre part, 38% des participant ne connaissent pas les techniques de réanimation.

Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 900.000 enfants décèdent chaque année dans le monde des suites d'accidents ou de blessures. Au Vietnam, ce nombre s'élève à 370.000 enfants par an, dont plus de 8.000 meurent des suites de blessures principalement causées par des chutes, des brûlures, des incendies, des accidents de la route, des morsures d'animaux, des noyades et des étouffements.

Ces chiffres mettent en lumière le faible niveau de connaissance des gestes de premiers secours au Vietnam. Sur les plateformes de commerce électronique, on trouve de nombreuses trousses de secours bon marché. Hors, celles-ci contiennent souvent des outils non essentiels et ne sont pas accompagnées d'instructions.

Il est indéniable que ce domaine est encore relativement nouveau dans le secteur médical vietnamien. Plusieurs entreprises ont essayé de fabriquer des trousses de secours avant d’abandonner suite au lancement de leur premier produit. Cependant, 1Life persiste dans son engagement à concevoir des kits de premiers secours offrant une expérience d'utilisation rapide et pratique. L'entreprise espère que les utilisateurs vietnamiens prendront de nouvelles habitudes, à l'instar de nombreux autres pays. Par exemple, aux États-Unis, chaque foyer dispose en moyenne de 3 à 5 trousses différentes adaptées à des usages spécifiques ; pour la maison, la moto, la voiture, les voyages ou la pratique d'un sport.

Mission vitale

L'objectif de 1Life est que chaque enfant apprenne les gestes de premiers secours dès son plus jeune âge et comprenne l'importance cruciale d'une trousse de premiers secours dans la vie quotidienne. Les conducteurs de moto et de voiture sont équipés de trousses de secours et formés aux gestes de premiers secours, ce qui les rend également plus conscients de leur propre sécurité et de celle de leur entourage. "Je suis ravie de poursuivre la production de ce produit car il a un impact positif sur la société en aidant la communauté à devenir plus prudente. Tout le monde est conscient de son intérêt et prêt à soutenir son prochain en cas de besoin", a confié la jeune femme.

Un signe encourageant pour 1Life est la large utilisation de ses trousses dans la communauté du running. De nombreuses courses exigent que les participants soient équipés de trousses de premiers secours pour des distances de 15km ou plus. Ces coureurs constituent le principal marché de 1Life. Les passionnés de voyage commencent eux-aussi à prendre conscience de l'importance d'avoir une trousse de secours lors de leurs déplacements à l'étranger, dans des conditions où l'accès à une assistance médicale est parfois incertain. "La trousse de premiers secours est mon compagnon de voyage indispensable", déclare Trân Dang Khoa, routard originaire de la province de Tiên Giang, qui a parcouru à moto 65 pays du monde entier. Avant chaque excursion, il s’assure en priorité que sa trousse de secours est bien équipée de tout le matériel nécessaire. "Je l’emmène toujours avec moi et demande à ceux qui m’accompagnent d’en faire autant au cas où nous aurions besoin d'aide", ajoute-t-il.

Soutenir de nombreuses campagnes

La société 1Life a d’ores et déjà collaboré avec de nombreux centres d'enseignement des gestes de premiers secours et met régulièrement ses cours mensuels à jour selon les normes et les connaissances de l'Association américaine de cardiologie. Elle a développé un programme de premiers secours basé sur le modèle éducatif britannique, qui est annuellement obligatoire pour tous les élèves des écoles publiques âgés de 6 à 18 ans. La société 1Life est prête à partager gratuitement son programme de formation avec les écoles intéressées. "À l'avenir, nous espérons mettre en place un programme de premiers secours dans les écoles", a déclaré Thanh Thùy.

"Plutôt que de dépenser de l'argent dans la publicité, je me concentre sur des activités communautaires diffusées sur notre site Web (1life.vn) et grâce au bouche-à-oreille de mes amis", souligne la fondatrice de 1Life. Elle ajoute : "Convaincre les pharmacies de vendre des trousses de secours est très difficile, car les consommateurs ne ressentent pas encore le besoin d’en acheter".

Dans son engagement en faveur de la préservation de la vie, 1Life a soutenu de nombreuses campagnes. La société a par exemple collaboré avec la Croix-Rouge de Hô Chi Minh-Ville en février 2023 pour faire don de kits de secours à la Turquie et la Syrie souffrant des conséquences d'un tremblement de terre. En juin de la même année, elle a organisé un cours de premiers secours dans le district de Nghia Hành, province de Quang Ngai, avec la participation de plus de 70 enfants et de leurs parents. Elle a également produit de nombreuses vidéos montrant comment réaliser correctement les gestes de premiers secours.

Quê Anh - TH/CVN