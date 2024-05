Le colloque sur la gestion de l'hypertension

Des experts de la santé ont échangé expertises et expériences dans le but d'améliorer le programme de gestion de l'hypertension, lors d'un colloque organisé mercredi 22 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : ST/CVN

Le colloque était une collaboration entre Novartis Vietnam et la chaîne de pharmacies FPT Long Châu avec le soutien de l'Association vietnamienne d'hypertension et de l'Association nationale vietnamienne de cardiologie, visant à sensibiliser le public à l'hypertension.

L'événement a fourni des connaissances médicales concernant le diagnostic et l'hypertension, lançant une série d'activités significatives à l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension et du programme communautaire de dépistage et de gestion de l'hypertension MMM 2024 (mesure du mois de mai 2024).

Il est également l'occasion de concrétiser les efforts de Novartis visant à améliorer la santé communautaire et à renforcer la capacité de conseil des pharmaciens, en travaillant conjointement avec les partenaires de la chaîne de pharmacies pour être prêts à rejoindre le programme communautaire de contrôle de l'hypertension conformément aux normes de la Société internationale de l'hypertension.

Pour la première fois, le programme a collaboré avec le système de la chaîne de pharmacies FPT Long Châu pour fournir au public une mesure gratuite de la pression artérielle aux normes internationales.

Après les séances de mesure, les médecins spécialistes fourniront non seulement des conseils en matière de soins de santé, mais donneront également des instructions détaillées aux participants sur la manière de mesurer leur tension artérielle à domicile. Cette initiative contribue à favoriser des soins de santé quotidiens proactifs, contribue à la gestion et à la réduction des risques d'hypertension et vise à améliorer la qualité de vie et la santé de la communauté vietnamienne.

Parlant de l'importance des pharmaciens dans le conseil aux patients souffrant d'hypertension, Huynh Van Minh, président de l'Association nationale vietnamienne de cardiologie, a déclaré : "L'hypertension est un problème très courant au sein de la communauté vietnamienne, et chacun d'entre nous peut être candidat. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie infectieuse, les complications associées aux lésions organiques causées par l'hypertension, telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque, les arythmies et la déficience visuelle, ne doivent pas être ignorées. Les pharmaciens sont actuellement reconnus et jouent un rôle collaboratif important en aidant les gens à accroître leur sensibilisation et à garantir l'adhésion au meilleur traitement, contribuant ainsi à la protection, aux soins et à l'amélioration de la santé communautaire".

Au cours de la conférence, les experts se sont entraînés à mesurer et à enregistrer la tension artérielle standard ISH et à conseiller les patients hypertendus. Cette activité a servi à la fois de soutien et de formation spécialisée à l'équipe de pharmaciens FPT Long Châu afin de renforcer leur expertise et leur professionnalisme dans le processus d'examen et de conseil aux patients hypertendus. Cela crée davantage de possibilités pour les habitants du pays de subir un dépistage et une prise en charge de l'hypertension, évitant ainsi les risques potentiels de la maladie.

L'hypertension est de plus en plus courante dans le monde, notamment au Vietnam. Tout le monde est exposé à un risque d’hypertension, y compris les enfants et les jeunes adultes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime que 1,5 milliard de personnes dans le monde souffrent d'hypertension, et que cette maladie est responsable d'environ 9,4 millions de décès chaque année.

Au Vietnam, il y a environ 12 millions de personnes souffrant d’hypertension, soit un adulte sur cinq. Parmi eux, une proportion relativement élevée de patients n'ont pas reçu de diagnostic de maladie ou ont été diagnostiqués mais ne l'ont pas encore contrôlée.

VNA/CVN