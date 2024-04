Le Vietnam élimine le paludisme dans 46 villes et provinces

Le Vietnam a éliminé le paludisme dans 46 sur le total de 63 villes et provinces à la fin de l'année dernière et est déterminé à éradiquer cette maladie d'ici 2030.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) commémore annuellement la Journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril pour souligner l'engagement de la communauté ainsi que la solidarité mondiale envers l'objectif commun d'un monde sans paludisme. L'OMS vise à réduire le nombre de cas de paludisme d'au moins 90% d'ici 2030.

En réponse, cette année, le Vietnam a adopté le thème des efforts concertés pour éliminer le paludisme, dans le but d'améliorer l'accès aux services de santé pour la prévention et le contrôle du paludisme.

Selon Dr. Hoàng Dinh Canh, directeur de l’Institut national de paludologie, de parasitologie et d'entomologie (NIMPE) du ministère de la Santé, le Vietnam a enregistré 448 cas de paludisme l'année dernière, soit une diminution de 97,3% par rapport à 2011. Au cours de la même période, les cas graves de paludisme et les décès dus à la maladie ont diminué respectivement de 89,19% et 85,71%.

Bien que le Vietnam ait ramené le nombre de cas de paludisme à moins de 500 cas par an, son travail de prévention et de contrôle reste confronté à de nombreux défis.

Outre le climat tropical du pays, plus de six millions de Vietnamiens vivent désormais dans des zones où le paludisme est endémique et il existe des preuves de résistance des moustiques aux insecticides.

Pour atteindre l'objectif de 2030, Dr. Hoàng Dinh Canh a noté qu'il était nécessaire de développer une stratégie d'élimination du paludisme pour mobiliser la participation de l'ensemble de la société et d'utiliser les budgets locaux pour remplacer les aides financières.

Il a recommandé de renforcer le travail de communication connexe, de former le personnel impliqué, de maintenir des systèmes de surveillance et de rapports et d'utiliser les technologies de l'information, entre autres mesures.

