Les Accords de Genève de 1954 : une étape historique de la diplomatie vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Le 21 juillet 1954, les Accords de Genève ont été signés après 75 jours de négociations intenses et complexes, marquant la première fois dans l’histoire du pays que les droits nationaux fondamentaux du Vietnam – l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale – avaient été affirmées dans un accord international, reconnues et respectées par les pays participant à la Conférence de Genève.

La signature des Accords de Genève il y a 70 ans a ouvert une nouvelle page dans la lutte pour la libération et la réunification nationales du Vietnam. Après 70 ans, les leçons tirées des négociations, de la signature et de la mise en œuvre des Accords de Genève sont encore précieuses pour le travail de construction et de développement du pays et pour la protection de la Patrie.

Les négociations, la signature et la mise en œuvre des Accords de Genève constituent un manuel précieux sur la politique étrangère et la diplomatie vietnamienne.

Premièrement, c’est une leçon sur la persévérance pour l’indépendance et l’autonomie fondées sur les intérêts nationaux.

Deuxièmement, il s’agit d’une leçon de combiner la force nationale avec la force de l'époque, en liant la solidarité nationale à la solidarité internationale. Outre la valorisation maximal de la force du bloc de grande union nationale, le Parti a préconisé l'élargissement des relations de la solidarité internationale, notamment avec le Laos, le Cambodge et les pays socialistes, les amis internationaux et les peuples épris de paix.

Troisièmement, c’est la leçon sur la nécessité d'être ferme dans ses objectifs et ses principes, mais d'être mobile et flexible dans sa stratégie.

Quatrièmement, c’est la leçon de prendre en haute considération la recherche, l'évaluation et la prévision de la situation.

Cinquièmement, c’est leçon sur l'utilisation des dialogues et des négociations pacifiques pour résoudre les désaccords et les conflits dans les relations internationales.

Sixièmement, la leçon primordiale est la direction unifiée et absolue du Parti pour la cause révolutionnaire du peuple en général et sur le front diplomatique en particulier.

En promouvant les leçons tirées des négociations, de la signature et de la mise en œuvre des Accords de Genève et la glorieuse tradition de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam, l'ensemble du secteur diplomatique est déterminé à construire une diplomatie vietnamienne forte, intégrale, moderne et durable.

VNA/CVN