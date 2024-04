Le 70e anniversaire de la signature de l’Accord de Genève célébré à Hanoï

Le ministère des Affaires étrangères a commémoré jeudi 25 avril le 70 e anniversaire de la signature de l’Accord de Genève sur la cessation des hostilités au Vietnam (21 juillet 1954-2024), soulignant ses significations historiques et ses leçons précieuses pour l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Avec l’Accord de Genève, pour la première fois dans l’histoire, les droits nationaux fondamentaux du Vietnam que sont l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales ont été officiellement affirmés dans un traité international, reconnus et respectés par les pays et les parties ayant pris part à la Conférence de Genève sur l’Indochine en 1954, a affirmé le vice-Premier ministre Trân Luu Quang lors de la cérémonie.

"Nous avons démontré avec brio le positionnement, le caractère et l’identité de la diplomatie vietnamienne à l’ère Hô Chi Minh, et ont affirmé avec force le message d’un Vietnam épris de paix, de justice et de bon sens ; animé d’une forte volonté de défendre l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale ; et prêt à développer la coopération amicale avec tous les pays et tous les peuples du monde", a-t-il indiqué.

"Avec l’Accord de Genève, nous avons grandement inspiré et encouragé les mouvements de libération nationale sur les cinq continents, pour l’indépendance, la liberté, la paix, la démocratie, le progrès et la justice sociale et avons ouvert la voie à l’effondrement de l’ancien colonialisme dans le monde", a-t-il souligné.

Il a déclaré que cette victoire fut obtenue grâce à la politique révolutionnaire judicieuse du Parti dirigé par le président Hô Chi Minh, à l’esprit de lutte vaillante et indomptable du peuple vietnamien durant neuf ans de résistance culminant avec la victoire de Diên Biên Phu, à la solidarité, au soutien et à l’assistance précieux du Laos, du Cambodge, de la Chine, de l’Union soviétique et d’autres pays socialistes et des peuples épris de paix dans le monde, y compris le peuple français.

Soixante-dix ans se sont écoulés, mais les nombreuses leçons précieuses que nous a légué la Conférence de Genève gardent toutes leurs valeurs pour l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, a fait valoir le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

En 1954, la Conférence de Genève a été organisée à l’initiative des puissances qui cherchaient à imposer au Vietnam une solution qui leur serait avantageuse.

Le Vietnam y est arrivé en vainqueur de la campagne de Diên Biên Phu et avec l’objectif suprême de défendre les intérêts nationaux que sont l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale.

Avec l’Accord préliminaire de 1946 et l’Accord de Paris de 1973, l’Accord de Genève de 1954 a marqué un jalon important dans l’histoire de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam, portant l’empreinte de l’idéologie, du style et de l’art diplomatique Hô Chi Minh, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, de nombreuses leçons précieuses tirées de l’Accord de Genève doivent continuer d’être étudiées, évaluées et synthétisées pour les prendre en héritage, appliquer et développer dans la construction d’une diplomatie imprégnée de l’identité du “bambou vietnamien”.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, et l’ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Chea Kimtha, ont souligné les significations des Accords de Genève de 1954 sur la cessation des hostilités au Vietnam, au Laos et au Cambodge ainsi que leurs valeurs toujours intactes dans la cause de la construction de la paix, de la défense et du développement des trois pays indochinois dans le contexte actuel.

