Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande déploient leur partenariat stratégique global

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont conclu, mercredi 26 novembre à Hanoï, un programme d’action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2025-2030 lors de la 3 e réunion de leurs ministres des Affaires étrangères à Hanoï.

>> Vietnam - Nouvelle-Zélande : célébration à Wellington des 50 ans des relations diplomatiques

>> Le Vietnam félicite la Nouvelle-Zélande pour le cinquantenaire des liens bilatéraux

>> Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung reçoit le ministre néo-zélandais des AE

Photo : An Dang/VNA/CVN

Ce plan, signé par le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et son homologie néo-zélandais Winston Peters, devra permettre de renforcer leur coopération dans les domaines : éducation, échanges populaires, connectivité aérienne, tourisme, science et technologie, économie verte, économie numérique, agriculture et lutte contre les changement climatiques.

Les deux ministres se sont félicitées du développement important des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global, en février 2025.

Ils ont salué la mise en œuvre complète et efficace de la coopération autour de cinq piliers : politique ; défense et sécurité, coopération maritime ; économie, commerce et investissement ; science et technologie, agriculture, lutte contre les changements climatiques ; éducation, culture et échanges populaires.

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé à cette occasion une aide de 3 millions de dollars néo-zélandais au Vietnam pour soutenir ses efforts de règlement des conséquences des récentes tempêtes et inondations, un geste qualifié par le chef de la diplomatie vietnamienne d’une expression de la solidarité entre les deux pays.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Les deux ministres ont également convenu de la nécessité de maintenir la dynamique de développement des relations, de renforcer la confiance politique et de promouvoir davantage les échanges de haut niveau et à tous les niveaux, de développer les mécanismes de coopération bilatérale et de coordonner la mise en œuvre effective du programme d’action signé.

Soulignant la complémentarité des deux économies et le potentiel de leur coopération économique, commerciale et d’investissement, ils ont plaidé pour des mesures plus fortes, notamment le renforcement de la connectivité de leurs entreprises et la mise en œuvre efficace des accords de libre-échanges auxquels les deux pays sont partie, pour élever le commerce bilatéral à 3 milliards de dollars américains d’ici 2026.

Le ministre Lê Hoài Trung appelle les entreprises néo-zélandaises à renforcer leurs investissements au Vietnam, tandis que le ministre Winston Peters a souhaité voir le Vietnam continuer à faciliter l’accès d’autres produits sur le marché vietnamien, après avoir ouvert ses portes à certains produits agricoles néo-zélandais.

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande partagent une vision commune sur la construction d’un monde et d’un ordre régional fondés sur des règles, respectueux de la voix des petits et moyens pays, et promouvant le libre-échange, le multilatéralisme, le dialogue, la coopération et la connectivité, ont-ils indiqué.

Le ministre Winston Peters a affirmé que la Nouvelle-Zélande considère l’Asie du Sud-Est comme une priorité de sa politique étrangère, soutient le rôle central de l’ASEAN et demande au Vietnam, en sa qualité de coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, de poursuivre ses efforts de coordination pour promouvoir davantage le partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande récemment établi.

Il a également félicité le Vietnam pour sa prise de fonction à la présidence du Conseil de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) 2026 et s’est engagé à soutenir le Vietnam pour mener à bien ses missions, contribuant ainsi à promouvoir le libre-échange et la connectivité régionale.

Le ministre Lê Hoài Trung a souhauté que la Nouvelle-Zélande poursuive sa position positive et son soutien au Vietnam et à l’ASEAN sur les questions stratégiques régionales, y compris la Mer Orientale, et élargisse sa coopération avec la sous-région du Mékong, notamment en matière de lutte contre les changements climatiques et la montée des mers.

VNA/CVN