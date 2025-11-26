Le Vietnam et la Palestine réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations

>> Le Vietnam s’engage à contribuer à la mise en œuvre d’une solution à deux États
Le dirigeant vietnamien a exprimé sa profonde empathie face aux épreuves traversées par le peuple palestinien, réitérant le soutien constant du Vietnam aux efforts visant à mettre fin aux conflits, tout en remerciant la partie palestinienne pour sa sympathie à l’égard des récentes catastrophes naturelles survenues dans le Centre du Vietnam.
|Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (3e à droite) a reçu, le 26 novembre à Hanoï, la ministre palestinienne des Affaires étrangères et des Expatriés, Varsen Aghabekian Shahin (3e à gauche).
|Photo : VNA/CVN
Mettant en exergue l’amitié traditionnelle entre les deux nations, Ho Quoc Dung a exhorté à un approfondissement de la coopération, notamment par l’intensification des échanges de délégations de haut niveau et l’élargissement des liens commerciaux. Il a affirmé la disponibilité du Vietnam à aider la Palestine en termes d’exportations dans des secteurs tels que l’agriculture et le textile…
De son côté, la cheffe de la diplomatie palestinienne a salué l’appui du Vietnam à la Palestine lors des forums internationaux.
Elle a remercié le Vietnam pour son soutien actif à l’ambassade de Palestine à Hanoï, lequel contribue à son bon fonctionnement, avant d’ajouter que la Palestine souhaite dynamiser les relations bilatérales.
Enfin, elle a souligné le rôle des échanges entre les peuples et s’est félicité de l’intérêt croissant des étudiants vietnamiens pour l’apprentissage et la pratique de la langue arabe.
VNA/CVN