Le Vietnam et la Palestine réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations

Recevant, le 26 novembre à Hanoï, la ministre palestinienne des Affaires étrangères et des Expatriés, Varsen Aghabekian Shahin, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souligné la portée particulière de cette visite, qui marque le premier échange de délégations au niveau ministériel des Affaires étrangères depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Palestine.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa profonde empathie face aux épreuves traversées par le peuple palestinien, réitérant le soutien constant du Vietnam aux efforts visant à mettre fin aux conflits, tout en remerciant la partie palestinienne pour sa sympathie à l’égard des récentes catastrophes naturelles survenues dans le Centre du Vietnam.

Mettant en exergue l’amitié traditionnelle entre les deux nations, Ho Quoc Dung a exhorté à un approfondissement de la coopération, notamment par l’intensification des échanges de délégations de haut niveau et l’élargissement des liens commerciaux. Il a affirmé la disponibilité du Vietnam à aider la Palestine en termes d’exportations dans des secteurs tels que l’agriculture et le textile…

De son côté, la cheffe de la diplomatie palestinienne a salué l’appui du Vietnam à la Palestine lors des forums internationaux.

Elle a remercié le Vietnam pour son soutien actif à l’ambassade de Palestine à Hanoï, lequel contribue à son bon fonctionnement, avant d’ajouter que la Palestine souhaite dynamiser les relations bilatérales.

Enfin, elle a souligné le rôle des échanges entre les peuples et s’est félicité de l’intérêt croissant des étudiants vietnamiens pour l’apprentissage et la pratique de la langue arabe.

VNA/CVN