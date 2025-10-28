Le Premier ministre renforce la coopération avec Brunei, la Malaisie et le Timor-Leste

À l’occasion de sa participation au 47ᵉ Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN 47) et des Sommets connexes à Kuala Lumpur (Malaisie), le 28 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le Sultan de Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, le Premier ministre de Malaisie Anwar Ibrahim et le Premier ministre du Timor-Leste Xanana Gusmao.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Sultan de Brunei Darussalam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les ministères et secteurs compétents du Vietnam coopéreraient activement avec la partie brunéienne pour préparer la prochaine visite du Sultan et de la Reine au Vietnam.

Le Sultan Haji Hassanal Bolkiah a souligné que les deux pays disposaient encore de nombreux potentiels de coopération à exploiter dans les domaines du pétrole et du gaz, de la pêche, du tourisme et particulièrement dans la transformation de produits Halal au Vietnam.

À cette occasion, les deux dirigeants sont convenus de poursuivre efficacement la mise en œuvre du Programme d’action pour le partenariat global Vietnam - Brunei Darussalam pour la période 2023-2027.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim ont réaffirmé que la coopération économique resterait un pilier important des relations bilatérales dans les années à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les progrès importants enregistrés dans la coopération économique, le commerce bilatéral ayant atteint plus de 12 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois, soit une hausse de 12,9% en variation annuelle.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a approuvé la proposition de signer prochainement un accord de coopération dans le domaine de l’industrie Halal et a affirmé que la Malaisie était prête à soutenir le Vietnam dans la promotion de ses produits agricoles sur le marché malaisien. Il a également convenu avec le Vietnam d’établir un mécanisme de consultation et de gestion maritime, de renforcer la coopération en matière de pêche et a salué les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour faire retirer le "carton jaune" de l’UE.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre du Timor-Leste, Pham Minh Chinh a félicité le Timor-Leste pour son admission officielle en tant que 11ᵉ membre de l’ASEAN. Il a affirmé que le Vietnam continuerait à accompagner et à soutenir le Timor-Leste afin qu’il participe efficacement et contribue positivement à la Communauté de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération déjà signés et d’élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que l’économie verte, l’économie numérique, les énergies propres, l’innovation et l’intelligence artificielle. Les deux dirigeants ont également convenu d’organiser prochainement la première réunion du Comité mixte Vietnam - Timor-Leste au niveau ministériel.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam s’engageait à continuer de soutenir le Timor-Leste dans sa participation active aux activités de l’ASEAN. Il a exprimé le souhait que, en tant que membre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et en tant que 11ᵉ membre de l’ASEAN, le Timor-Leste continue de soutenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale et contribue aux efforts visant à parvenir à un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM 1982, afin de faire de cette région une zone de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

VNA/CVN