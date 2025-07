Vietnam - Sri Lanka

Un partenariat en développement continu vers une nouvelle hauteur

Les deux pays possèdent un atout précieux : une amitié traditionnelle, pure et loyale. Les réalisations des 55 dernières années constituent une base solide pour que les liens entre les deux pays continuent de se développer fortement dans l’avenir, a estimé l’ambassadrice lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (1970 –2025).

Trinh Thi Tâm a souligné les profondes similitudes historiques, géographiques et culturelles entre les deux nations, dont les liens remontent à bien avant l'établissement des relations consulaires en 1964 et diplomatiques officielles le 21 juillet 1970. Le Président Hô Chi Minh avait visité le Sri Lanka à plusieurs reprises en 1911, 1928 et 1946. Le Vietnam reconnaît et apprécie toujours le soutien et l’aide du Sri Lanka dans sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale, a-t-elle poursuivi.

Ces 55 dernières années, malgré les hauts et les bas, les échanges de délégations et les contacts ont été maintenus régulièrement. Notamment, en mai 2025, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake a effectué une visite d’État au Vietnam. Auparavant, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu une première rencontre avec le président Dissanayake en marge d'une conférence multilatérale aux Émirats arabes unis, en février 2025.

Le Vietnam et le Sri Lanka ont mis en place et maintenu régulièrement trois mécanismes de coopération importants : le Comité mixte de niveau de ministre des Affaires étrangères, la Consultation politique de niveau de vice-ministre des Affaires étrangères et le sous-comité mixte du commerce de niveau vice-ministériel de l'Industrie et du Commerce.

Les deux pays ont signé près de 40 accords de coopération dans plusieurs domaines. Récemment, cinq accords supplémentaires ont été signés lors de la visite du président Anura Kumara Dissanayake au Vietnam. Ces accords constituent une base juridique solide pour une coopération globale entre les ministères des deux pays.

Sur le plan économique, le commerce bilatéral est resté assez stable ces dernières années, autour de 300 millions de dollars par an. Les deux pays se sont engagés à atteindre plus tôt un objectif d'un milliard de dollars du commerce bilatéral. Le Sri Lanka compte actuellement plus de 30 projets au Vietnam, cumulant plus de 43 millions de dollars.

Dans un contexte des incertitudes régionaux et mondiaux, l’ambassadrice Trinh Thi Tâm a souligné l'importance de renforcer la coopération entre le Vietnam et le Sri Lanka, non seulement pour le bénéfice de leurs peuples mais aussi pour la paix, la stabilité et le développement durable de l'humanité.

Les deux parties doivent mettre en œuvre activement les engagements et accords récents, en particulier la déclaration commune approuvé lors de la visite du président Anura Kumara Dissanayake au Vietnam, afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

L’ambassadrice a suggéré de promouvoir la coopération dans les domaines potentiels tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme et le commerce, en visant des résultats concrets pour ouvrir la voie à d'autres coopérations dans la défense, la sécurité, l'énergie, l'exploitation minière, la construction, la logistique, les télécommunications, la pharmacie et la technologie.

Les deux parties doivent faciliter l'accès mutuel de leurs biens aux marchés, envisager la création de coentreprise pour la production et la transformation destinées à l'exportation vers un pays tiers, afin de réduire les coûts et les barrières tarifaires. Il est également nécessaire d'envisager l'ouverture de négociations sur un accord de libre-échange bilatéral et de renforcer la connectivité aérienne et maritime, a indiqué la diplomate.

Elle a également plaidé pour une collaboration étroite et un soutien mutuel entre le Vietnam et le Sri Lanka au sein des Nations unies, au Mouvement des pays non alignés et dans d'autres mécanismes de coopération.

En conclusion, elle s’est déclarée convaincue qu'avec une base solide et la détermination des dirigeants, des populations et des entreprises des deux pays, les relations Vietnam - Sri Lanka continuent de se développer vigoureusement vers de nouveaux sommets, au bénéfice des deux peuples, tout en contribuant activement à la paix, à la coopération et à la prospérité de la région et du monde.

VNA/CVN