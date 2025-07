Vietnam - Sri Lanka

Des relations fondées sur le respect mutuel et une coopération efficace

>> Le président sri-lankais conclut avec succès sa visite d’État au Vietnam

>> Hô Chi Minh demeure un exemple brillant pour des générations de Sri-Lankais

>> Développement des relations traditionnelles et amicales spéciales Vietnam - Sri Lanka

>> Un partenariat en développement continu vers une nouvelle hauteur





Photo : DSQ/CVN

Au cours des 55 dernières années, les relations entre le Vietnam et le Sri Lanka ont évolué, passant d’un soutien idéologique à une coopération concrète dans des secteurs tels que le commerce, l’éducation et les échanges culturels, a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (21 juillet).

Il a mis en lumière plusieurs jalons importants, notamment les trois visites du Président Hô Chi Minh au Sri Lanka en 1911, 1928 et 1946, l’ouverture des missions diplomatiques à Colombo (1971) et à Hanoï (2003), la visite du Premier ministre Ranil Wickremesinghe au Vietnam en 2017, ainsi que celle plus récente du président Anura Kumara Dissanayaka en mai 2025.

Ce partenariat robuste témoigne de l’engagement des deux pays à tirer parti de leurs liens historiques pour atteindre des objectifs de développement communs, a estimé Sudasinghe Sugathapala.

Il a exprimé son optimisme quant à l’approfondissement des relations dans la décennie à venir, en particulier face aux dynamiques régionales telles que la concurrence stratégique dans l’Indo-Pacifique et la restructuration économique mondiale.

Il a suggéré aux deux parties de mettre à profit leurs atouts respectifs : la forte capacité de production et d’exportation du Vietnam et la position maritime stratégique du Sri Lanka.

Il a également proposé de renforcer les activités économiques au-delà du commerce traditionnel de marchandises, notamment en encourageant les coentreprises dans les secteurs de la technologie et des énergies durables.

Le renforcement des échanges entre les peuples, à travers les programmes éducatifs et le tourisme, contribuera à bâtir une bienveillance durable. L’établissement de vols directs entre les deux pays stimulera de manière significative le commerce, l’investissement et le tourisme, a-t-il ajouté.

Sur la scène internationale, Sudasinghe Sugathapala a estimé qu’une diplomatie concertée au sein de forums tels que le Mouvement des non-alignés et ceux liés à l’ASEAN permettrait de porter la voix des deux nations sur les questions de paix, de développement et d’environnement. Il a souligné l’importance d’un dialogue ouvert entre les deux parties afin d’anticiper les défis et de définir des priorités communes, posant ainsi des bases d’un partenariat proactif et résilient.

VNA/CVN