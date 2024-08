Réunion du sous-comité des affaires socio-économiques du XIVe Congrès national du Parti

Photo : VNA/CVN

Cette réunion vise à examiner les travaux et discuter du projet de rapport évaluant cinq années de mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique du Vietnam pour la période 2021-2030, les orientations et les tâches de développement socio-économique pour la période quinquennale 2026-2030.

Le projet de rapport sera communiqué au Politburo et présenté à la 10e plénum du Parti du XIIIe mandat.

S'adressant à la réunion, Pham Minh Chinh a exhorté les membres de la sous-comité à se concentrer sur la discussion et à formuler des avis sur le projet de rapport, en tenant compte de l'analyse et de l'évaluation du contexte international et régional, en mettant à jour les développements nouveaux et inhabituels de la situation mondiale qui pourraient affecter le pays, notamment la pandémie de COVID-19, la concurrence stratégique, les conflits ainsi que les difficultés et défis internes qui doivent être résolus.

En même temps, a souligné Pham Minh Chinh, il est nécessaire d'évaluer le processus de diffusion et de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, surtout, les résultats de la réalisation de trois avancées stratégiques, l'élaboration des planifications et le développement des zones socio-économiques.

Le Premier ministre a souligné que les résultats de la mise en oeuvre des objectifs généraux devraient être examinés et comparés avec ceux régionaux et internationaux.

Il a également demandé aux membres du sous-comité d'analyser et de mettre en évidence les limites et les obstacles lors du processus de développement socio-économique ; de citer les causes subjectives et objectives des résultats obtenus et des limites qui se posent pour tirer des leçons.

En outre, il a exhorté à proposer de nouveaux objectifs globaux et essentiels, conformément au contexte et à la situation, en particulier des solutions innovantes pour atteindre les objectifs stratégiques fondamentaux, en s'efforçant de transformer le pays en un État en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et d'un pays développé avec un revenu supérieur d’ici 2045.

