Le SG Tô Lâm travaille avec commandement du Corps des garde-frontières

Dans l'après-midi du 22 janvier, le secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, a rendu visite aux officiers et aux soldats du Corps des garde-frontières et leur a formulé ses meilleures vœux du Têt.

Tô Lâm a partagé les difficultés et les obstacles dans la gestion et la protection de la souveraineté territoriale et de la sécurité des frontières nationales ainsi que les défis, les difficultés et les dangers auxquels la force des gardes-frontières est confrontée.

En 2025, une année riche en événements importants, le leader du Parti a mis l’accent sur le fort renouvellement dans la réflexion en matière de gestion, la protection de la souveraineté territoriale et la sécurité des frontières nationales ; sur le perfectionnement des mécanismes, politiques et systèmes juridiques relatifs à l’édification et à la protection des frontières nationales ; sur la technologie et la transformation numérique dans les activités de gestion et de protection des frontières ; sur la mise en œuvre sérieuse des traités, protocoles, accords et règlements liés aux questions de frontières territoriales.

Tô Lâm a également souligné qu'il faut une forte détermination politique et des méthodes scientifiques de mise en œuvre pour réaliser des percées dans l’édification d'une force de garde-frontières révolutionnaire, disciplinée, d'élite et moderne qui réponde aux exigences et protège les frontières nationales dans la nouvelle situation.

Il a demandé la coordination étroite avec les secteurs, les échelons et les forces fonctionnelles dans la protection de la sécurité des frontières, la protection des fondements idéologiques et politiques internes pour servir le travail du Parti, la lutte acharnée contre les crimes liés à la drogue, la traite des êtres humains, la contrebande et le commerce frauduleux, le contrôle efficace de l’immigration.

Environnement de paix

Il a aussi demandé d'améliorer l'efficacité de la diplomatie de défense, de la diplomatie frontalière et de la coopération internationale dans le domaine de la défense des frontières ; d’assurer un environnement de paix et de faciliter le développement économique, culturel et social ; d’être prêt à participer aux opérations de secours en cas de catastrophe et de recherche et sauvetage dans le monde entier sur demande ; d’être prêt à bien organiser les programmes d’échange d’amitié en matière de défense des frontières avec les pays voisins.

Concernant le Nouvel An lunaire 2025, le secrétaire général du Parti a demandé aux officiers et soldats du Corps des gardes-frontières de mener leurs services du Têt ; de ne pas être négligents ni de perdre leur vigilance ; de bien accomplir leur tâche de protection de la souveraineté territoriale et de la sécurité des frontières nationales ; de coordonner avec les autorités locales pour aider la population à développer l'économie, à édifier des zones frontalières de paix, de stabilité et de développement ; de mener à bien les relations extérieures et de renforcer la confiance de la population envers le Parti et l'État.

